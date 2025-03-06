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Кубок IBU. Боте, Бене, Арнеклейв, Томингас, Эрдал, Вайдель выступят в спринте

6 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет женский спринт.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

7-й этап

Отепя, Эстония

Женщины

Спринт

Начало – 11:40 по московскому времени.

Старт-лист

2. Анастасия Меркушина (Украина)

7. Пола Боте (Франция)

10. Анна Вайдель (Германия)

12. Каролине Эрдал (Норвегия)

14. Жилонн Гигонна (Франция)

16. Эмма Нильссон (Швеция)

18. Камиль Бене (Франция)

19. Туули Томингас (Эстония)

20. Юни Арнеклейв (Норвегия)

23. Лиза Мария Шпарк (Германия)

24. Ребекка Пасслер (Италия)

27. Стефани Шерер (Германия)

32. Гру Рандбю (Норвегия)

33. Фрида Доккен (Норвегия)

37. Сюзан Кюэльм (Эстония)

41. Марайке Браун (Германия)

42. Фани Бертран (Франция)

44. Беатриче Трабукки (Италия)

49. Сюнне Оврен (Норвегия)

58. Селина Мария Кастль (Германия)

64. Дуня Здоуц (Австрия)

Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Беатриче Трабукки
logoсборная Италии жен
Лиза Мария Шпарк
logoРебекка Пасслер
logoсборная Норвегии жен
Фрида Доккен
logoСюзан Кюэльм
logoАнна Вайдель
logoАнастасия Меркушина
logoсборная Германии жен
logoКубок IBU
Эмма Нильссон
Синне Оврен
Селина Мария Кастль
результаты
logoПола Боте
logoКаролине Эрдал
logoсборная Эстонии жен
Камиль Бене
logoсборная Австрии жен
Марайке Браун
Фани Бертран
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Украины жен
logoГру Рандбю
logoДуня Здоуц
Стефани Шерер
logoсборная Франции жен
logoТуули Томингас
logoсборная Швеции жен
logoЖилонн Гигонна
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