Кубок IBU. Боте, Бене, Арнеклейв, Томингас, Эрдал, Вайдель выступят в спринте
6 марта на этапе Кубка IBU в Отепя пройдет женский спринт.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
7-й этап
Отепя, Эстония
Женщины
Спринт
Начало – 11:40 по московскому времени.
Старт-лист
2. Анастасия Меркушина (Украина)
7. Пола Боте (Франция)
10. Анна Вайдель (Германия)
12. Каролине Эрдал (Норвегия)
14. Жилонн Гигонна (Франция)
16. Эмма Нильссон (Швеция)
18. Камиль Бене (Франция)
19. Туули Томингас (Эстония)
20. Юни Арнеклейв (Норвегия)
23. Лиза Мария Шпарк (Германия)
24. Ребекка Пасслер (Италия)
27. Стефани Шерер (Германия)
32. Гру Рандбю (Норвегия)
33. Фрида Доккен (Норвегия)
37. Сюзан Кюэльм (Эстония)
41. Марайке Браун (Германия)
42. Фани Бертран (Франция)
44. Беатриче Трабукки (Италия)
49. Сюнне Оврен (Норвегия)
58. Селина Мария Кастль (Германия)
64. Дуня Здоуц (Австрия)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости