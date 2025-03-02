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  • Чемпионат мира среди юниоров. Андексер и Тостеруд победили в спринтах, Андерссон и Боргула – 2-е, Калкенберг – 4-й, Исхаков – 11-й, Скар – 14-я
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Чемпионат мира среди юниоров. Андексер и Тостеруд победили в спринтах, Андерссон и Боргула – 2-е, Калкенберг – 4-й, Исхаков – 11-й, Скар – 14-я

Андексер и Тостеруд выиграли спринты на юниорском чемпионате мира по биатлону.

Чемпионат мира среди юношей и юниоров

Эстерсунд, Швеция

Спринт

Юниорки

1. Анна Андексер (Австрия) – 22.22,0 (1)

2. Сара Андерссон (Швеция) – 8,9 (1)

3. Амандин Менжен (Франция) – 30,7 (1)

4. Алена Городна (Украина) – 31,8 (1)

5. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 40,9 (2)

6. Силье Берг-Кнутсен (Норвегия) – 55,9 (0)

7. Лотта де Бюр (Германия) – 1.00,3 (1)

8. Селия Энафф (Франция) – 1.08,8 (2)...

14. Сири Скар (Норвегия) – 1.50,0 (2)

Юниоры

1. Хавард Тостеруд (Норвегия) – 26.33,6 (0)

2. Якуб Боргула (Словакия) – 33,4 (0)

3. Петр Хак (Чехия) – 37,4 (0)

4. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 39,3 (2)

5. Матия Легович (Хорватия) – 41,9 (1)

6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 43,4 (0)

7. Леонард Пфунд (Германия) – 46,5 (0)

8. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 46,9 (0)...

11. Артур Исхаков (Словакия) – 1.17,0 (1)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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Амандин Менжен
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Вольдия Гальмас Полен
logoюниорская сборная Швеции жен
logoюниорская сборная Норвегии жен
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Силье Берг-Кнутсен
logoсборная Швеции жен
чемпионат мира среди юниоров
logoСара Андерссон
logoсборная Украины жен
logoсборная Франции жен
Сири Скар
logoюниорская сборная Германии жен
Хавард Тостеруд
logoюниорская сборная Словакии
Якуб Боргула
logoюниорская сборная Норвегии
Петр Хак
logoсборная Хорватии
юниорская сборная Хорватии
Матия Легович
logoюниорская сборная Германии
logoсборная Норвегии
Сиверт Герхардсен
Фабиан Мюллауэр
logoсборная Словакии
Леонард Пфунд
logoюниорская сборная Австрии
Артур Исхаков
Каспер Калкенберг
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