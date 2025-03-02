Чемпионат мира среди юниоров. Андексер и Тостеруд победили в спринтах, Андерссон и Боргула – 2-е, Калкенберг – 4-й, Исхаков – 11-й, Скар – 14-я
Чемпионат мира среди юношей и юниоров
Эстерсунд, Швеция
Спринт
Юниорки
1. Анна Андексер (Австрия) – 22.22,0 (1)
2. Сара Андерссон (Швеция) – 8,9 (1)
3. Амандин Менжен (Франция) – 30,7 (1)
4. Алена Городна (Украина) – 31,8 (1)
5. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 40,9 (2)
6. Силье Берг-Кнутсен (Норвегия) – 55,9 (0)
7. Лотта де Бюр (Германия) – 1.00,3 (1)
8. Селия Энафф (Франция) – 1.08,8 (2)...
14. Сири Скар (Норвегия) – 1.50,0 (2)
Юниоры
1. Хавард Тостеруд (Норвегия) – 26.33,6 (0)
2. Якуб Боргула (Словакия) – 33,4 (0)
3. Петр Хак (Чехия) – 37,4 (0)
4. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 39,3 (2)
5. Матия Легович (Хорватия) – 41,9 (1)
6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 43,4 (0)
7. Леонард Пфунд (Германия) – 46,5 (0)
8. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 46,9 (0)...
11. Артур Исхаков (Словакия) – 1.17,0 (1)
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