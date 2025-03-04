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Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

С 6 по 9 марта пройдет этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Расписание гонок

6 марта, четверг

Спринт, мужчины

20:25

7 марта, пятница

Спринт, женщины

20:25

8 марта, суббота

Гонка преследования, мужчины

16:55

Гонка преследования, женщины

19:40

9 марта, воскресенье

Эстафета, мужчины

15:50

Эстафета, женщины

18:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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