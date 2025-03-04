Расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
С 6 по 9 марта пройдет этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Расписание гонок
6 марта, четверг
Спринт, мужчины
20:25
7 марта, пятница
Спринт, женщины
20:25
8 марта, суббота
Гонка преследования, мужчины
16:55
Гонка преследования, женщины
19:40
9 марта, воскресенье
Эстафета, мужчины
15:50
Эстафета, женщины
18:45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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