Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место

Симон, Брезаз-Буше и Перро выступят за Францию на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Гонки пройдут с 6 по 9 марта. Сборная Франция Женщины Жюстин Брезаз-Буше Софи Шово Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жанна Ришар Жюлия Симон Мужчины Эмильен Клод Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Оскар Ломбардо Эрик Перро