Симон, Брезаз-Буше, Жанмонно, Перро, Фийон-Майе, Жаклен в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Нове-Место
Симон, Брезаз-Буше и Перро выступят за Францию на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Гонки пройдут с 6 по 9 марта.
Сборная Франция
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Софи Шово
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Жюлия Симон
Мужчины
Эмильен Клод
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Эмильен Жаклен
Оскар Ломбардо
Эрик Перро
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Ski Nordique
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