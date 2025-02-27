Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки
Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки на ЧМ среди юниоров по биатлону.
Чемпионат мира среди юниоров
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Юниоры, 15 км
1. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 36.54,5 (0)
2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.22,6 (1)
3. Джеймс Пакаль (Швейцария) – 1.35,1 (0)
4. Якоб Кульбин (Эстония) – 1.37,0 (1)
5. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.13,4 (1)
6. Матия Легович (Хорватия) – 2.19,3 (2)
Юниорки, 12,5 км
1. Селия Энаф (Франция) – 34.05,0 (0)
2. Амандин Менжен (Франция) – 22,5 (1)
3. Фабиана Карпелла (Италия) – 1.05,6 (1)
4. Сири Скар (Норвегия) – 1.24,3 (1)
5. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.29,8 (2)
6. Анн Кристин Олан (Норвегия) – 1.38,8 (0)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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