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Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки

Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки на ЧМ среди юниоров по биатлону.

Чемпионат мира среди юниоров

Эстерсунд, Швеция 

Индивидуальная гонка

Юниоры, 15 км

1. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 36.54,5 (0)

2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.22,6 (1)

3. Джеймс Пакаль (Швейцария) – 1.35,1 (0)

4. Якоб Кульбин (Эстония) – 1.37,0 (1)

5. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.13,4 (1)

6. Матия Легович (Хорватия) – 2.19,3 (2)

Юниорки, 12,5 км

1. Селия Энаф (Франция) – 34.05,0 (0)

2. Амандин Менжен (Франция) – 22,5 (1)

3. Фабиана Карпелла (Италия) – 1.05,6 (1)

4. Сири Скар (Норвегия) – 1.24,3 (1)

5. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.29,8 (2)

6. Анн Кристин Олан (Норвегия) – 1.38,8 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Артту Хейккинен
Каспер Калкенберг
Сиверт Герхардсен
Джеймс Пакаль
Якоб Кульбин
Матия Легович
Эстере Вольфа
Фабиана Карпелла
Сири Скар
Амандин Менжен
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