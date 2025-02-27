Чемпионат мира среди юниоров. Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки

Герхардсен и Энаф выиграли индивидуальные гонки на ЧМ среди юниоров по биатлону.

Чемпионат мира среди юниоров Эстерсунд, Швеция Индивидуальная гонка Юниоры, 15 км 1. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 36.54,5 (0) 2. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.22,6 (1) 3. Джеймс Пакаль (Швейцария) – 1.35,1 (0) 4. Якоб Кульбин (Эстония) – 1.37,0 (1) 5. Артту Хейккинен (Финляндия) – 2.13,4 (1) 6. Матия Легович (Хорватия) – 2.19,3 (2) Юниорки, 12,5 км 1. Селия Энаф (Франция) – 34.05,0 (0) 2. Амандин Менжен (Франция) – 22,5 (1) 3. Фабиана Карпелла (Италия) – 1.05,6 (1) 4. Сири Скар (Норвегия) – 1.24,3 (1) 5. Эстере Вольфа (Латвия) – 1.29,8 (2) 6. Анн Кристин Олан (Норвегия) – 1.38,8 (0)