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Первенство России среди юниоров. Болдырева и Малюгин выиграли сингл-микст, Гатауллина и Соломенников – 2-е

Болдырева и Малюгин выиграли сингл-микст на юниорском первенстве России.

Первенство России по биатлону среди юниоров

Тюмень

Сингл-микст

1. Маргарита Болдырева – Никита Малюгин (Тюменская область-1) – 39.36,6 (0+7)

2. Аделия Гатауллина – Егор Соломенников (Удмуртская Республика) – 12,2 (0+4)

3. Лейсана Гусакова – Айдар Абдуллин (Татарстан) – 29,4 (2+6)

4. Анастасия Куприянова – Александр Бачериков (Пермский край) – 37,7 (0+1)

5. Виолетта Шадрина – Леонид Жемалов (Свердловская область) – 43,2 (0+10)

6. Анастасия Чурилова – Вадим Травников (Тюменская область-2) – 43,5 (0+9)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Никита Малюгин
чемпионат России среди юниоров
результаты
сингл-микст
Маргарита Болдырева
Аделия Гатауллина
Егор Соломенников
Айдар Абдуллин
Лейсана Гусакова
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