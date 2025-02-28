Первенство России среди юниоров. Болдырева и Малюгин выиграли сингл-микст, Гатауллина и Соломенников – 2-е
Болдырева и Малюгин выиграли сингл-микст на юниорском первенстве России.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Тюмень
Сингл-микст
1. Маргарита Болдырева – Никита Малюгин (Тюменская область-1) – 39.36,6 (0+7)
2. Аделия Гатауллина – Егор Соломенников (Удмуртская Республика) – 12,2 (0+4)
3. Лейсана Гусакова – Айдар Абдуллин (Татарстан) – 29,4 (2+6)
4. Анастасия Куприянова – Александр Бачериков (Пермский край) – 37,7 (0+1)
5. Виолетта Шадрина – Леонид Жемалов (Свердловская область) – 43,2 (0+10)
6. Анастасия Чурилова – Вадим Травников (Тюменская область-2) – 43,5 (0+9)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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