Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках
Федченко и Стребко победили в индивидуальных гонках на первенстве России.
Первенство России по биатлону
Тюмень
Индивидуальная гонка
Юниорки, 12,5 км
1. Наталия Федченко – 39.11,7 (1)
2. Инна Терещенко – 13,8 (2)
3. Маргарита Болдырева – 32,3 (2)
4. Анастасия Чурилова – 44,1 (0)
5. Ксения Караман – 58,9 (1)
6. Диана Гуркина – 1.02,6 (0)
Юниоры, 15 км
1. Михаил Стребко – 42.48,4 (2)
2. Денис Еремов (Беларусь) – 12,4 (0)
3. Никита Малюгин – 54,7 (2)
4. Савелий Коновалов – 55,0 (5)
5. Константин Бабуров (Беларусь) – 56,9 (2)
6. Андрей Гаврош (Беларусь) – 1.06,8 (2)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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