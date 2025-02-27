Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках

Федченко и Стребко победили в индивидуальных гонках на первенстве России.

Первенство России по биатлону Тюмень Индивидуальная гонка Юниорки, 12,5 км 1. Наталия Федченко – 39.11,7 (1) 2. Инна Терещенко – 13,8 (2) 3. Маргарита Болдырева – 32,3 (2) 4. Анастасия Чурилова – 44,1 (0) 5. Ксения Караман – 58,9 (1) 6. Диана Гуркина – 1.02,6 (0) Юниоры, 15 км 1. Михаил Стребко – 42.48,4 (2) 2. Денис Еремов (Беларусь) – 12,4 (0) 3. Никита Малюгин – 54,7 (2) 4. Савелий Коновалов – 55,0 (5) 5. Константин Бабуров (Беларусь) – 56,9 (2) 6. Андрей Гаврош (Беларусь) – 1.06,8 (2)