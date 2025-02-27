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Первенство России. Федченко и Стребко одержали победы в индивидуальных гонках

Федченко и Стребко победили в индивидуальных гонках на первенстве России.

Первенство России по биатлону

Тюмень 

Индивидуальная гонка

Юниорки, 12,5 км

1. Наталия Федченко – 39.11,7 (1)

2. Инна Терещенко – 13,8 (2)

3. Маргарита Болдырева – 32,3 (2)

4. Анастасия Чурилова – 44,1 (0)

5. Ксения Караман – 58,9 (1)

6. Диана Гуркина – 1.02,6 (0)

Юниоры, 15 км 

1. Михаил Стребко – 42.48,4 (2)

2. Денис Еремов (Беларусь) – 12,4 (0)

3. Никита Малюгин – 54,7 (2)

4. Савелий Коновалов – 55,0 (5)

5. Константин Бабуров (Беларусь) – 56,9 (2)

6. Андрей Гаврош (Беларусь) – 1.06,8 (2)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Ксения Караман
Савелий Коновалов
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Анастасия Чурилова
Маргарита Болдырева
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