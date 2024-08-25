Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
Украинские биатлонисты Мандзын и Димитрова выиграли пасьюты на летнем ЧМ в Отепя
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024
Отепя, Эстония
Гонки преследования
Юниоры
1. Виталий Мандзын (Украина) – 26.44,8 (4)
2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 18,8 (4)
3. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 22,5 (4)
4. Якуб Боргула (Словакия) – 27,7 (4)
5. Якуб Потонец (Польша) – 31,0 (2)
6. Марк-Маркос Кехва (Эстония) – 36,2 (2)
7. Давид Элиаш (Чехия) – 50,6 (5)
Юниорки
1. Валентина Димитрова (Украина) – 23.27,5 (4)
2. Лора Христова (Болгария) – 23,9 (5)
3. Илона Плехачова (Чехия) – 37,4 (3)
4. Алена Городна (Украина) – 55,8 (4)
5. Рагна Фодстад (Норвегия) – 1.23,1 (6)
6. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 1.40,1 (7)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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