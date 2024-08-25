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Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е

Украинские биатлонисты Мандзын и Димитрова выиграли пасьюты на летнем ЧМ в Отепя

Чемпионат мира по летнему биатлону-2024

Отепя, Эстония

Гонки преследования

Юниоры

1. Виталий Мандзын (Украина) – 26.44,8 (4)

2. Сиверт Герхардсен (Норвегия) – 18,8 (4)

3. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 22,5 (4)

4. Якуб Боргула (Словакия) – 27,7 (4)

5. Якуб Потонец (Польша) – 31,0 (2)

6. Марк-Маркос Кехва (Эстония) – 36,2 (2)

7. Давид Элиаш (Чехия) – 50,6 (5)

Юниорки

1. Валентина Димитрова (Украина) – 23.27,5 (4)

2. Лора Христова (Болгария) – 23,9 (5)

3. Илона Плехачова (Чехия) – 37,4 (3)

4. Алена Городна (Украина) – 55,8 (4)

5. Рагна Фодстад (Норвегия) – 1.23,1 (6)

6. Инка Хямяляйнен (Финляндия) – 1.40,1 (7)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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Валентина Димитрова
юниорская сборная Польши
Виталий Мандзын
Лора Христова
юниорская сборная Финляндии жен
Якуб Боргула
Алена Городна
Рагна Фодстад
Каспер Калкенберг
Сиверт Герхардсен
Инка Хямяляйнен
Давид Элиаш
Илона Плехачова
Якуб Потонец
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