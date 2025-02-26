Велепец ушел с поста тренера мужской сборной Германии по биатлону
Урош Велепец ушел с поста тренера мужской сборной Германии по биатлону.
Словенский специалист работал с командой с 2023 года. Мужская сборная Германии взяла одну медаль на ЧМ-2025 в Ленцерхайде – бронзу в эстафете. Плюс были бронзовые медали в смешанной эстафете и сингл-миксте.
«Это не спонтанное решение, но оно имеет только опосредованное отношение к нашим результатам на чемпионате мира-2025, хотя цели на Ленцерхайде были повыше», – сказал тренер.
Также Велепец отметил, что для команды, видимо, нужен другой подход подготовки к Олимпиаде-2026.
Пока его место займет тренер резервной команды Тобиас Райтер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Merkur
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