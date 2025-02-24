Себастьян Самуэльссон: «Я главный в нашей команде по вечеринкам, сто процентов. Без разницы, что пить – главное, что-нибудь покрепче»

Шведский биатлонист Самуэльссон рассказал о любви к вечеринкам с алкоголем.

«Я главный в нашей команде по вечеринкам – сто процентов. Мне без разницы, что пить, главное, чтобы это было что-нибудь покрепче.

Мне действительно нравится веселиться. Я делаю это не так часто, но когда делаю – то всегда на полную. Это часть моей личности – я всегда выкладываюсь во всем», – сказал олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон .

«Главное – держаться до последнего дня соревнований, потом можно отпустить себя и делать все, что захочется. Любимый напиток? Я плохо разбираюсь в алкоголе, я пью почти все», – добавил призер ОИ Мартин Понсилуома .

Самуэльссон о допуске российских биатлонистов: «Сейчас это совершенно неактуально. Будем рады их возвращению в тот день, когда закончатся боевые действия»