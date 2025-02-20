Братья Бо, Стремсхайм и Лагрейд выступят за Норвегию в мужской эстафете на ЧМ, Кноттен, Киркеэйде, Тандревольд и Фемстейневик – в женской
Тренерский штаб сборной Норвегии назвал составы на эстафеты на чемпионате мира.
В мужской эстафете выступят Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Эндре Стремсхайм и Стурла Хольм Лагрейд. Расстановка по этапам пока не называется.
В состав на женскую эстафету вошли Марен Киркеэйде, Рагнхильд Фемстейневик, Ингрид Тандревольд и Каролине Кноттен.
Эстафетные гонки в Ленцерхайде пройдут в субботу, 22 февраля.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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