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Братья Бо, Стремсхайм и Лагрейд выступят за Норвегию в мужской эстафете на ЧМ, Кноттен, Киркеэйде, Тандревольд и Фемстейневик – в женской

Тренерский штаб сборной Норвегии назвал составы на эстафеты на чемпионате мира.

В мужской эстафете выступят Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Эндре Стремсхайм и Стурла Хольм Лагрейд. Расстановка по этапам пока не называется. 

В состав на женскую эстафету вошли Марен Киркеэйде, Рагнхильд Фемстейневик, Ингрид Тандревольд и Каролине Кноттен.

Эстафетные гонки в Ленцерхайде пройдут в субботу, 22 февраля.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoКаролине Кноттен
logoЭндре Стремсхайм
logoМарен Киркеэйде
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoТарьей Бо
logoЙоханнес Бо
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Норвегии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoсборная Норвегии
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