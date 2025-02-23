Дарья Домрачева: «Хочется отметить Викторию Метелю, она еще очень молодая спортсменка, которая подает большие, серьезные надежды»

Дарья Домрачева отметила выступление Виктории Метели на Кубке сильнейших.

Россиянка одержала победу в женском масс-старте. У мужчин победил белорус Антон Смольский.

«В мужском масс‑старте хочется отметить выступление Димы Лазовского, который хотел проявить себя с начала турнира и наконец завоевал серебряную медаль.

У девушек мы тоже наблюдали прекрасную борьбу, все красиво решилось на последнем огневом рубеже. Хочется отметить Викторию Метелю, она еще очень молодая спортсменка, которая подает большие, серьезные надежды», — сказала Метеля.

«Думаю, что на чемпионате мира Смольский мог бы выглядеть достойно. Мы знаем, что на таких турнирах всегда развязывается очень плотная борьба, результаты очень близкие. На чемпионате мира спортсмен, когда у него перед глазами уже маячит медаль, выжимает из себя максимум. Уверена, что Антон бы навязал борьбу.

Чтобы хорошо выступать (после возвращения на международные соревнования), нужно совершенствоваться во всем. Здесь, в Раубичах, была очень яркая борьба, спортсмены выходили на гонки с азартом.

Думаю, что они сейчас с большим удовольствием вышли бы на международных соревнования и показали бы себя, — передает слова Домрачевой «Матч ТВ».