Смольский о конкуренции с россиянами: «Я ожидал, что ребята будут намного сильнее, чем они показали»

Белорус Антон Смольский признался, что ждал более высокой конкуренции от россиян.

Сегодня белорусский биатлонист выиграл золото в масс-старте на Кубке сильнейших в Раубичах.

«Очень приятное чувство, когда идешь с запасом на финише, с флагом, и знаешь, что трибуны сейчас тебя будут подхватывать и нести прям до финишной черты. Такое трепетное и приятно чувство – дома, при родных трибунах. Я очень рад.

Погода была комфортная, только яркое солнце немного вносило коррективы в прицеливание. Не скажу, что был захлест эмоций в гонке, я понимал, что это уже шестая гонка, у всех самочувствие будет не самое лучшее, все решит стрельба.

На старте этого турнира форма была 10 из 10. Сейчас я потратил все силы, которые были, сегодня уже приступаю к отдыху.

Я ожидал, что ребята (из России) будут намного сильнее, чем они показали. Возможно, где-то сыграло волнение или эмоциональное состояние. Эдуард Латыпов не в лучших физических кондициях, я у него спрашивал, в чем проблема, – он пока сам не понимает. Я ожидал, что будет как в Златоусте в прошлом году на Спартакиаде у всех сильная форма и жесточайшая борьба.

Мы планируем стартовать весь чемпионат России – это Тюмень и Ханты-Мансийск. И, конечно же, Мурманск», – сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».