  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Каминский о позиции IBU по допуску россиян: «Сейчас «хозяин» щелкнет кнутом, и все запоют по‑другому. Вопрос только в том, кто хозяин»
48

Каминский о позиции IBU по допуску россиян: «Сейчас «хозяин» щелкнет кнутом, и все запоют по‑другому. Вопрос только в том, кто хозяин»

Тренер Юрий Каминский высказался о позиции IBU по допуску россиян.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.

«Спортсмены на эту тему не разговаривали, да и не нужно им сейчас за этим пристально следить, все‑таки соревнования идут.

От себя могу сказать следующее: в этом мире ничего не меняется, там как была политика двойных стандартов, так и остается. Сейчас «хозяин» щелкнет кнутом, и все запоют по‑другому. Вопрос только в том, кто хозяин?» – сказал тренер сборной России Каминский

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
logoЮрий Каминский
logoсборная России
logoМатч ТВ
logoсборная России жен
Олле Далин
logoIBU
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Башкиров: «Глобально в словах главы IBU ничего не изменилось. Если появятся новые вводные, тогда и будем реагировать»
вчера, 11:03
Евгений Редькин: «Позиция IBU не меняется, потому что в руководстве сидят одни русофобы – норвежцы, шведы, американцы. Издревле они не любят Россию»
2219 февраля, 14:29
Дмитрий Васильев: «Думаю, IBU последней из международных федераций допустит нас до соревнований. Там такие русофобы сидят, что представить невозможно»
719 февраля, 13:44
Главные новости
Артем Истомин: «Нельзя сказать, что у Насти Халили глобальные проблемы со стрельбой. В каждой гонке у нее были разные обстоятельства»
434 минуты назад
Дмитрий Ярошенко: «На внутрироссийских стартах сейчас хорошие призовые. На Кубке мира не у многих будет возможность зарабатывать такие деньги»
144 минуты назад
Йоханнес Бо о возможном допуске россиян: «Если бы они были на старте, у нас были бы свои соображения, но мы не могли бы возражать против этого»
655 минут назад
Самуэльссон о допуске российских биатлонистов: «Сейчас это совершенно неактуально. Будем рады их возвращению в тот день, когда закончатся боевые действия»
21сегодня, 14:13
Артем Истомин: «Все спортсменки настроены на то, что нас допустят к Олимпиаде, и нам нужно к этому готовиться»
3сегодня, 13:19
Каминский об участи Серохвостова в масс-старте: «Чтобы нарушить положение соревнований, нужно согласие всех участников и представителей команд»
8сегодня, 13:12
Карим Халили: «Замечаю, что на ЧМ не очень высокий уровень стрельбы. Они тоже много ошибаются»
5сегодня, 10:41
Дмитрий Губерниев: «Судьба спорта решается на полях Эр-Рияда. Американский бульдозер, российский экскаватор способны вместе подготовить фундамент»
40сегодня, 08:36
Евгений Сидоров: «Когда я первый раз попал в сборную, хотелось постоянно нагружать себя по максимуму. В этом году я понял, что нужно довериться тренерскому штабу»
2сегодня, 08:29
Фийон-Майе обошел Пуаре по количеству медалей на чемпионатах мира – 19. Среди французов больше только у Фуркада – 28
16сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Шашилов о Казакевич: «Для спортсмена сложнее справиться с успехом, нежели с неудачей. Она свой ноль должна через себя пропустить»
вчера, 13:18
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
418 февраля, 20:06
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
18 февраля, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13