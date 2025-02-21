Каминский о позиции IBU по допуску россиян: «Сейчас «хозяин» щелкнет кнутом, и все запоют по‑другому. Вопрос только в том, кто хозяин»

Тренер Юрий Каминский высказался о позиции IBU по допуску россиян.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU ) швед Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.

«Спортсмены на эту тему не разговаривали, да и не нужно им сейчас за этим пристально следить, все‑таки соревнования идут.

От себя могу сказать следующее: в этом мире ничего не меняется, там как была политика двойных стандартов, так и остается. Сейчас «хозяин» щелкнет кнутом, и все запоют по‑другому. Вопрос только в том, кто хозяин?» – сказал тренер сборной России Каминский .