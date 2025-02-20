Михаил Шашилов: «Мы думали, что Кубок сильнейших будет в Сочи. Календарный план подготовки составляли исходя из этого, пришлось перестраивать»

Михаил Шашилов заявил, что из-за Кубка в Раубичах перестроили календарный план.

С 15 по 23 февраля в белорусских Раубичах проходит Кубок сильнейших по биатлону.

«Сейчас у нас много команд, которые выбирают разные пути подготовки, люди экспериментируют. Юрий Михайлович Каминский приехал с Семинского перевала, где провел десять дней. Он выполнил там свой эксперимент, чтобы понять – можно это использовать или нет.

Сейчас в принципе все – большой эксперимент. Мы же думали, что эти соревнования будут в Сочи. Календарный план подготовки составляли исходя из этого. Пришлось перестраивать, Каминский же тоже думал, что он приедет и на пять дней поднимется в Сочи. В календарном плане было так заложено.

Артем Истомин, столкнувшись с переносом места старта, приехал в Раубичи пораньше, чтобы познакомиться с трассой – он моделировал свой подход. Я пошел классическим путем – приехали сюда из Сочи, с высоты 1400 метров. Я понимал, что во вторник-среду спортсменам будет тяжело. В любом случае мы столкнемся с акклиматизацией, будет вязкость движений. И для принятия подобного решения нужна определенная уверенность, – сказал тренер женской сборной России Шашилов .