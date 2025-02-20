Юрий Каминский: «Смольский вполне мог бы претендовать на медали ЧМ, а возможно, и побороться с Йоханнесом Бо в конкретный день»
Юрий Каминский назвал биатлониста, который мог бы претендовать на медали ЧМ.
Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Российские и белорусские спортсмены не допущены до участия.
«Честно говоря, слежу пока только в режиме онлайн, видео гонок буду уже потом просматривать. Если говорить о результатах, то меня особенно ничего не удивило ни в лыжном ходе, ни в плане стрельбы. Все в пределах ожиданий в том числе и в контексте того, чего мы ждем от наших.
Я думаю, что [Антон] Смольский вполне мог бы претендовать на медали как минимум, а возможно, и побороться с Йоханнесом Бо в конкретный день. Только один он? Да, только он», – сказал тренер сборной России Каминский.
Смольскому 28 лет, он призер Олимпийских игр и этапов Кубка мира. Выступает за сборную Беларуси.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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