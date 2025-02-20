  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Юрий Каминский: «Смольский вполне мог бы претендовать на медали ЧМ, а возможно, и побороться с Йоханнесом Бо в конкретный день»
2

Юрий Каминский: «Смольский вполне мог бы претендовать на медали ЧМ, а возможно, и побороться с Йоханнесом Бо в конкретный день»

Юрий Каминский назвал биатлониста, который мог бы претендовать на медали ЧМ.

Чемпионат мира проходит в Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. Российские и белорусские спортсмены не допущены до участия.

«Честно говоря, слежу пока только в режиме онлайн, видео гонок буду уже потом просматривать. Если говорить о результатах, то меня особенно ничего не удивило ни в лыжном ходе, ни в плане стрельбы. Все в пределах ожиданий в том числе и в контексте того, чего мы ждем от наших.

Я думаю, что [Антон] Смольский вполне мог бы претендовать на медали как минимум, а возможно, и побороться с Йоханнесом Бо в конкретный день. Только один он? Да, только он», – сказал тренер сборной России Каминский.

Смольскому 28 лет, он призер Олимпийских игр и этапов Кубка мира. Выступает за сборную Беларуси.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Антон Смольский
logoсборная Норвегии
logoсборная России
сборная Беларуси
logoЮрий Каминский
logoЙоханнес Бо
Ленцерхайде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Карим Халили: «Думаю, Смольского вполне реально победить. Посмотрим, как будут складываться следующие старты»
116 февраля, 12:44
Латыпов после 5-й победы на Кубке Содружества: «Йоханнес Бо же как-то это делает. Я тоже могу»
1711 марта 2023, 10:46
Антон Смольский: «Лучшие биатлонисты сезона – Фийон-Майе, Йоханнес Бо и Латыпов. У женщин – Алимбекова, Ройселанн и Эльвира Оберг»
1620 марта 2022, 16:39
Главные новости
Башкиров о вечерних гонках: «Спортсменам надо уметь адаптироваться к условиям, которые предлагают организаторы. Биоритмы у всех разные, и кому‑то действительно тяжело»
3 минуты назад
Чемпионат мира по биатлону-2025. Сингл-микст. Симон и Фийон-Майе побегут за Францию, Пройс и Штрелов – за Германию, Фемстейневик и Йоханнес Бо – за Норвегию
6758 минут назад
Каминский о зарубежных сборах: «В странах НАТО мы вряд ли получим разрешение на ввоз оружия, поэтому на данный момент это нереально»
9сегодня, 09:21
Павел Колобков: «Настойчивое желание стран Евросоюза наложить санкции на спорт говорит о полной неадекватности»
1сегодня, 08:51
Йоханнес Бо об участии в ЧМ-2027: «Без комментариев, людям придется потерпеть в ожидании. Я не буду раскрывать карты»
25сегодня, 08:36
Кубок сильнейших. Смольский и Смольская, Наталия Шевченко и Латыпов, Казакевич и Поварницын, Резцова и Бажин, Дербушева и Бабиков пробегут сингл-микст
20сегодня, 08:20
«Существенные изменения в политике есть, а спорт идет с некоторым опозданием». Каминский о недопуске россиян
1сегодня, 08:13
«Нужно посмотреть в глаза биатлонистам и сказать: «F**n, sorry». Глава норвежского сервиса об индивидуальной гонке
6сегодня, 06:45
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
10сегодня, 06:00
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
28сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
418 февраля, 20:06
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
18 февраля, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55