Жюлия Симон: «Я чувствую, что мне не хватает решительности в стрельбе, которая у меня есть в эстафетах»
Жюлия Симон заявила, что старт ЧМ-2025 не соответствует ее ожиданиям.
В Ленцерхайде Симон выиграла золото в составе сборной Франции в смешанной эстафете, в спринте заняла седьмое место, в пасьюте допустила шесть промахов и стала 12-й.
«Это была плохая гонка. Я чувствую, что мне не хватает решительности в стрельбе, которая у меня есть в эстафетах. Морально было тяжело.
На данный момент чемпионат мира является отражением начала сезона – не плохо, но и не хорошо. Пока это не соответствует моим ожиданиям», – сказала Симон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: L’Equipe
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