Жюлия Симон: «Я чувствую, что мне не хватает решительности в стрельбе, которая у меня есть в эстафетах»

Жюлия Симон заявила, что старт ЧМ-2025 не соответствует ее ожиданиям.

В Ленцерхайде Симон выиграла золото в составе сборной Франции в смешанной эстафете, в спринте заняла седьмое место, в пасьюте допустила шесть промахов и стала 12-й.

«Это была плохая гонка. Я чувствую, что мне не хватает решительности в стрельбе, которая у меня есть в эстафетах. Морально было тяжело.

На данный момент чемпионат мира является отражением начала сезона – не плохо, но и не хорошо. Пока это не соответствует моим ожиданиям», – сказала Симон.