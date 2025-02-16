Антон Смольский: «Йоханнес Бо мне всегда нравился тем, что он очень открытый, доброжелательный. Никогда не строил из себя звезду и недотрогу»

Белорусский биатлонист Смольский рассказал о доброжелательности Йоханнеса Бо.

Накануне норвежец Йоханнес Бо победил в спринте на чемпионате мира в Ленцерхайде и обновил рекорд соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена по золотым медалям ЧМ (21 против 20).

«Не следил за гонкой, не было времени. Потом уже посмотрел результаты, аналитику, время стрельбы, ход по дистанции... Как будет больше времени, так обязательно посмотрю.

Йоханнес – легендарный спортсмен. Я бы сказал, один из самых величайших наравне с Мартеном Фуркадом, Уле Эйнаром Бьорндаленом.

Йоханнес мне всегда нравился тем, что он очень открытый, доброжелательный. Когда мы пересекались, он всегда приветливо улыбался, никогда не строил из себя звезду и недотрогу. Открытый парень со своими ценностями, который понимает, для чего он в спорте.

И не будем забывать, что у него серьезный талант к биатлону. Он очень давно на верхней ступеньке пьедестала и сейчас не собирается ее никому отдавать», – сказал Антон Смольский.