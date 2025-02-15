Йоханнес Бо: «Победить на чемпионате мира в 21-й раз и войти в историю на моих последних стартах – это невероятно здорово. Не могу представить себя еще счастливее»

Йоханнес Бо заявил, что рад войти в историю, побив рекорд Уле Эйнара Бьорндалена.

Сегодня норвежец Йоханнес выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде. Для него это уже 21-е золото ЧМ в карьере – таким образом, он опередил своего соотечественника Бьорндалена, на счету которого 20.

«Это потрясающе, фантастический день. Один из моих лучших спринтов за все время. Победить на чемпионате мира в 21-й раз и войти в историю на моих последних стартах здесь – это невероятно здорово.

Не думаю, что мог провести эту гонку еще идеальнее. Сборная отлично подготовилась, и у нас был хороший командный дух. Мы доверяем нашим тренерам и сервисменам. Лыжи сегодня были потрясающими.

Мы хорошо следовали плану, вся команда вошла в топ-10 (помимо Йоханнеса в десятке также финишировали Мартин Ульдал, Эндре Стремсхайм, Стурла Лагрейд и Тарьей Бо – Спортс’’), а я взял золото. Не могу представить себя еще счастливее», – сказал 31-летний Йоханнес.

Ранее Йоханнес объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.