Йоханнес Бо: «Победить на чемпионате мира в 21-й раз и войти в историю на моих последних стартах – это невероятно здорово. Не могу представить себя еще счастливее»
Сегодня норвежец Йоханнес выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде. Для него это уже 21-е золото ЧМ в карьере – таким образом, он опередил своего соотечественника Бьорндалена, на счету которого 20.
«Это потрясающе, фантастический день. Один из моих лучших спринтов за все время. Победить на чемпионате мира в 21-й раз и войти в историю на моих последних стартах здесь – это невероятно здорово.
Не думаю, что мог провести эту гонку еще идеальнее. Сборная отлично подготовилась, и у нас был хороший командный дух. Мы доверяем нашим тренерам и сервисменам. Лыжи сегодня были потрясающими.
Мы хорошо следовали плану, вся команда вошла в топ-10 (помимо Йоханнеса в десятке также финишировали Мартин Ульдал, Эндре Стремсхайм, Стурла Лагрейд и Тарьей Бо – Спортс’’), а я взял золото. Не могу представить себя еще счастливее», – сказал 31-летний Йоханнес.
Ранее Йоханнес объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.
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