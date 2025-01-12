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Губерниев о возвращении российских спортсменов: «Многое будет зависеть от того, что будет после инаугурации Трампа. Поэтому ждем»

Губерниев считает, что IBU будет последней федерацией, которая допустит россиян.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года.

«Похоже, что IBU действительно будет последней федерацией, которая допустит российских спортсменов на международные соревнования. Слава богу, что есть хоть какой-то минимальный контакт между Союзом биатлонистов России и IBU.

В вопросе снятия санкций многое будет зависеть от наших контактов с МОК и [от того], что будет после инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа. Поэтому ждем. События могут сильно меняться», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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