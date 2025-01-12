Губерниев о возвращении российских спортсменов: «Многое будет зависеть от того, что будет после инаугурации Трампа. Поэтому ждем»

Губерниев считает, что IBU будет последней федерацией, которая допустит россиян.

Международный союз биатлонистов (IBU ) отстранил российских спортсменов от соревнований под своей эгидой в марте 2022 года.

«Похоже, что IBU действительно будет последней федерацией, которая допустит российских спортсменов на международные соревнования. Слава богу, что есть хоть какой-то минимальный контакт между Союзом биатлонистов России и IBU.

В вопросе снятия санкций многое будет зависеть от наших контактов с МОК и [от того], что будет после инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа . Поэтому ждем. События могут сильно меняться», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.