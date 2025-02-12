Нуждов и Шипулин примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации полностью российской биатлонной винтовки «Грифон»
13 февраля будет представлена российская винтовка для детско-юношеского биатлона.
В Москве состоится пресс-конференция, посвященная презентации полностью российской винтовки «Грифон». Винтовка разработана заводом «Атаман» совместно с Федерацией биатлона Московской области.
В пресс-конференции примут участие глава Федерации биатлона Московской области, генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов, чемпион мира Антон Шипулин, генеральный директор завода «Атаман» Михаил Горелик и руководитель Лиги любительского биатлона PionerCup Андрей Кочуров.
Завод «Атаман» более 20 лет специализируется на разработке и производстве пневматического оружия.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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