Нуждов и Шипулин примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации полностью российской биатлонной винтовки «Грифон»

13 февраля будет представлена российская винтовка для детско-юношеского биатлона.

В Москве состоится пресс-конференция, посвященная презентации полностью российской винтовки «Грифон». Винтовка разработана заводом «Атаман» совместно с Федерацией биатлона Московской области.

В пресс-конференции примут участие глава Федерации биатлона Московской области, генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов, чемпион мира Антон Шипулин , генеральный директор завода «Атаман» Михаил Горелик и руководитель Лиги любительского биатлона PionerCup Андрей Кочуров.

Завод «Атаман» более 20 лет специализируется на разработке и производстве пневматического оружия.