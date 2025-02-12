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Нуждов и Шипулин примут участие в пресс-конференции, посвященной презентации полностью российской биатлонной винтовки «Грифон»

13 февраля будет представлена российская винтовка для детско-юношеского биатлона.

В Москве состоится пресс-конференция, посвященная презентации полностью российской винтовки «Грифон». Винтовка разработана заводом «Атаман» совместно с Федерацией биатлона Московской области.

В пресс-конференции примут участие глава Федерации биатлона Московской области, генеральный директор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) Алексей Нуждов, чемпион мира Антон Шипулин, генеральный директор завода «Атаман» Михаил Горелик и руководитель Лиги любительского биатлона PionerCup Андрей Кочуров.

Завод «Атаман» более 20 лет специализируется на разработке и производстве пневматического оружия.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
logoАлексей Нуждов
logoАнтон Шипулин
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