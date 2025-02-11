  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Фийон-Майе о непопадании в смешанную эстафету: «Я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства. Мне очень грустно»
3

Фийон-Майе о непопадании в смешанную эстафету: «Я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства. Мне очень грустно»

Кентен Фийон-Майе расстроился из-за непопадания в микст на чемпионате мира-2025.

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет смешанная эстафета. За Францию побегут Жюлия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен.

«Я не виню Эмильена или Эрика, они ничего не сделали, я виню руководство. У меня большое желание участвовать в этих эстафетах. Это сложное решение, но я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства», – сказал двукратный олимпийский чемпион в интервью L’Équipe.

«Мне немного грустно, потому что я участвовал во всех последних эстафетах, в которых мы брали медали на чемпионатах мира, но, с другой стороны, я очень уверен в команде. Я был одним из лучших среди французов в этом сезоне, поэтому мне очень грустно», – цитирует Фийона-Майе Fondo Italia.

Директор сборной Франции Стефан Бутье прокомментировал ситуацию.

«Было сложно, потому что все парни отлично выступали в эстафетах в этом году. Мы решили следовать спортивной логике и смотреть на общий зачет Кубка мира, где двое лучших – Эрик и Эмильен.

Со спортивной точки зрения, это было не очень спорно, хотя мы знаем, что Кентен вполне смог бы пробежать в этой эстафете, как и Фабьен [Клод]. Нужно было сделать выбор, и мы сделали его, следуя спортивной логике», – отметил Бутье.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nordic Magazine
logoКентен Фийон-Майе
logoЧемпионат мира по биатлону
Стефан Бутье
logoЭмильен Жаклен
logoЭрик Перро
logoсборная Франции
Ленцерхайде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира по биатлону-2025. Смешанная эстафета. Жанмонно и Жаклен побегут за Францию, Йоханнес Бо и Тандревольд – за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию
33сегодня, 16:42
Последний чемпионат мира для братьев Бо: за какими рекордами они идут?
1сегодня, 13:15
Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025
179 февраля, 06:36
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат мира по биатлону-2025. Смешанная эстафета. Жанмонно и Жаклен побегут за Францию, Йоханнес Бо и Тандревольд – за Норвегию, Ханна Оберг и Самуэльссон – за Швецию
33сегодня, 16:42
Дмитрий Губерниев: «Мы с Дегтяревым будем всячески помогать друг другу в медийном пространстве и за его пределами»
6сегодня, 15:26
Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России
66сегодня, 10:51Фото
Пройс считает, что может взять медаль чемпионата мира в личной гонке: «Если ты поднимаешься на подиум Кубка мира, то и для ЧМ это реальная цель»
13сегодня, 08:17
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
26сегодня, 06:09
Васильев об участии Большунова в гонке в Италии: «Все-таки там в федерациях не одни русофобы. Организаторы решили пригласить олимпийского чемпиона, что логично»
16вчера, 11:50
Бьорндален о Йоханнесе Бо и Свенсене: «Эмиль жил только биатлоном, Йоханнес – возможно, самый большой талант. Трудно сравнивать, но думаю, что мы все всегда хорошо справлялись с давлением»
3вчера, 06:42
Бьорндален о норвежских спортсменах: «Мы не связаны с армией или таможней, у нас нет запасного варианта. Это заставляет по-настоящему хотеть добиться успеха»
139 февраля, 18:54
Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025
179 февраля, 06:36
Кубок IBU. Шово выиграла большой масс-старт, Бене – 2-я, Пасслер – 3-я, Гальмас Полен – 4-я, Арнеклейв – 5-я
258 февраля, 13:19
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
118 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Рекомендуем