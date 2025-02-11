Фийон-Майе о непопадании в смешанную эстафету: «Я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства. Мне очень грустно»

Кентен Фийон-Майе расстроился из-за непопадания в микст на чемпионате мира-2025.

12 февраля на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде пройдет смешанная эстафета. За Францию побегут Жюлия Симон, Лу Жанмонно, Эрик Перро и Эмильен Жаклен .

«Я не виню Эмильена или Эрика, они ничего не сделали, я виню руководство. У меня большое желание участвовать в этих эстафетах. Это сложное решение, но я думал, что заслуживаю большего внимания со стороны руководства», – сказал двукратный олимпийский чемпион в интервью L’Équipe.

«Мне немного грустно, потому что я участвовал во всех последних эстафетах, в которых мы брали медали на чемпионатах мира, но, с другой стороны, я очень уверен в команде. Я был одним из лучших среди французов в этом сезоне, поэтому мне очень грустно», – цитирует Фийона-Майе Fondo Italia .

Директор сборной Франции Стефан Бутье прокомментировал ситуацию.

«Было сложно, потому что все парни отлично выступали в эстафетах в этом году. Мы решили следовать спортивной логике и смотреть на общий зачет Кубка мира, где двое лучших – Эрик и Эмильен.

Со спортивной точки зрения, это было не очень спорно, хотя мы знаем, что Кентен вполне смог бы пробежать в этой эстафете, как и Фабьен [Клод]. Нужно было сделать выбор, и мы сделали его, следуя спортивной логике», – отметил Бутье.