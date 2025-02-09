Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025
Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира-2025.
Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.
Изначально в мужской сборной шестым участником был заявлен Антонин Гигонна, но на ЧМ он, скорее всего, не выступит, так как находится дома с партнершей Энорой Латюльер, которая ожидает ребенка.
Состав сборной Франции
Лу Жанмонно
Жюлия Симон
Жюстин Брезаз-Буше
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Софи Шово
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Кентен Фийон-Майе
Фабьен Клод
Эмильен Клод
Оскар Ломбардо
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Nordic Magazine
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