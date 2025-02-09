Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025

Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира-2025.

Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

Изначально в мужской сборной шестым участником был заявлен Антонин Гигонна, но на ЧМ он, скорее всего, не выступит, так как находится дома с партнершей Энорой Латюльер, которая ожидает ребенка.

Состав сборной Франции

Женщины

Лу Жанмонно

Жюлия Симон

Жюстин Брезаз-Буше

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Софи Шово

Мужчины

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Кентен Фийон-Майе

Фабьен Клод

Эмильен Клод

Оскар Ломбардо