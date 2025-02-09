2

Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на ЧМ-2025

Шово и Ломбардо вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира-2025.

Турнир пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

Изначально в мужской сборной шестым участником был заявлен Антонин Гигонна, но на ЧМ он, скорее всего, не выступит, так как находится дома с партнершей Энорой Латюльер, которая ожидает ребенка.

Состав сборной Франции

Женщины

Лу Жанмонно

Жюлия Симон

Жюстин Брезаз-Буше

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Софи Шово

Мужчины

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Кентен Фийон-Майе

Фабьен Клод

Эмильен Клод

Оскар Ломбардо

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Nordic Magazine
logoсборная Франции
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoОсеан Мишлон
logoЧемпионат мира по биатлону
logoЖанна Ришар
logoЭмильен Жаклен
Оскар Ломбардо
logoЭмильен Клод
logoФабьен Клод
logoЭрик Перро
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoКентен Фийон-Майе
logoСофи Шово
logoЛу Жанмонно
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно, Перро, Жаклен, Симон, Ришар, Фийон-Майе, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира в Ленцерхайде
429 января, 15:00
Симон, Жанмонно, Боте, Ришар, Гигонна, Фабьен и Эмильен Клод вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Рупольдинге
213 января, 17:01
Брезаз-Буше, Симон, Жанмонно, Жаклен, Фийон-Майе, Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
830 декабря 2024, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
6сегодня, 06:08
Кубок IBU. Шово выиграла большой масс-старт, Бене – 2-я, Пасслер – 3-я, Гальмас Полен – 4-я, Арнеклейв – 5-я
13вчера, 13:19
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл большой масс-старт, Кайзер – 2-й, Фрей – 3-й, Кристиансен – 9-й
11вчера, 10:37
Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
вчера, 05:50
Тина Канделаки: «Прошло 11 лет, и теперь очевидно, что каждый рубль, вложенный в Олимпиаду в Сочи, окупился»
1037 февраля, 21:19
Кубок IBU. Гальмас Полен победила в гонке преследования, Юхансен – 2-я, Шово – 3-я
47 февраля, 13:30
Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Шоммер – 3-й, Кристиансен – 8-й
117 февраля, 12:19
Александр Тихонов: «Стоит участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. Если Большунов поднимется на пьедестал, никто не скажет, что он американец»
156 февраля, 20:46
Министр спорта Дегтярев и глава СБР Майгуров на встрече обсудили темы производства патронов для биатлона и отсутствия снега на трассах
106 февраля, 15:18
Томас Бах: «Большая честь для меня пригласить всех лучших спортсменов мира из зимних видов спорта на Олимпиаду-2026»
456 февраля, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
9вчера, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Рекомендуем