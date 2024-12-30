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Брезаз-Буше, Симон, Жанмонно, Жаклен, Фийон-Майе, Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе

Брезаз-Буше, Симон и Жанмонно выступят за Францию на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Гонки пройдут с 9 по 12 января.

Сборная Франции

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Пола Боте

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Жюлия Симон

Мужчины

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Эмильен Клод

Антонин Гигонна

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nordic Magazine
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Франции
logoсборная Франции жен
logoОберхоф
logoЭмильен Жаклен
logoЭрик Перро
logoЖанна Ришар
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнтонин Гигонна
logoЭмильен Клод
logoКентен Фийон-Майе
Пола Боте
logoОсеан Мишлон
logoЛу Жанмонно
logoЖюлия Симон
logoФабьен Клод
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