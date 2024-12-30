Брезаз-Буше, Симон, Жанмонно, Жаклен, Фийон-Майе, Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе

Брезаз-Буше, Симон и Жанмонно выступят за Францию на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Гонки пройдут с 9 по 12 января. Сборная Франции Женщины Жюстин Брезаз-Буше Пола Боте Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жанна Ришар Жюлия Симон Мужчины Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Эрик Перро Эмильен Клод Антонин Гигонна