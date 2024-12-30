Брезаз-Буше, Симон, Жанмонно, Жаклен, Фийон-Майе, Перро вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Оберхофе
Брезаз-Буше, Симон и Жанмонно выступят за Францию на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Гонки пройдут с 9 по 12 января.
Сборная Франции
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Пола Боте
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Жюлия Симон
Мужчины
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Эмильен Клод
Антонин Гигонна
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nordic Magazine
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