Симон, Жанмонно, Боте, Ришар, Гигонна, Фабьен и Эмильен Клод вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Рупольдинге
Жанмонно, Симон и Брезаз-Буше выступят за Францию на Кубке мира в Рупольдинге.
Гонки этапа пройдут с 15 по 19 января.
Сборная Франции
Женщины
Пола Боте
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Мужчины
Эмильен Клод
Фабьен Клод
Антонин Гигонна
Эрик Перро
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ski Chrono
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем