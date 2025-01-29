Жанмонно, Перро, Жаклен, Симон, Ришар, Фийон-Майе, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира в Ленцерхайде
Жанмонно, Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на ЧМ по биатлону.
Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.
Сборная Франции
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Жюлия Симон
Еще одна биатлонистка добавится в состав после этапа Кубка IBU в Риднау, который состоится с 5 по 8 февраля.
Мужчины
Эмильен Клод
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Антонин Гигонна
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация лыжных видов спорта Франции
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