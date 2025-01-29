Жанмонно, Перро, Жаклен, Симон, Ришар, Фийон-Майе, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира в Ленцерхайде

Жанмонно, Фийон-Майе и Жаклен вошли в состав сборной Франции на ЧМ по биатлону.

Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде.

Сборная Франции

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Жюлия Симон

Еще одна биатлонистка добавится в состав после этапа Кубка IBU в Риднау, который состоится с 5 по 8 февраля.

Мужчины

Эмильен Клод

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Антонин Гигонна

Эмильен Жаклен

Эрик Перро