Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Боте – 2-я, Юхансен – 3-я
Французская биатлонистка Вольдия Гальмас Полен победила в спринте на Кубке IBU.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины
Спринт
1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 20.11,3 (0)
2. Пола Боте (Франция) – 16,3 (1)
3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 36,4 (0)
4. Амандин Менжен (Франция) – 58,3 (1)
5. Софи Шово (Франция) – 59,7 (3)
6. Жилонн Гигонна (Франция) – 1.03,1 (1)
7. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.07,0 (1)
8. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.12,4 (2)
9. Камиль Бене (Франция) – 1.13,7 (2)
10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.14,7 (1)
11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.18,8 (0)
12. Дарья Гембицкая (Польша) – 1.24,2 (0)
13. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.24,7 (1)
14. Анна Юппе (Австрия) – 1.26,2 (2)
15. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1.28,8 (1)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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