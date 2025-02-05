12

Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Боте – 2-я, Юхансен – 3-я

Французская биатлонистка Вольдия Гальмас Полен победила в спринте на Кубке IBU.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

6-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины

Спринт

1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 20.11,3 (0)

2. Пола Боте (Франция) – 16,3 (1)

3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 36,4 (0)

4. Амандин Менжен (Франция) – 58,3 (1)

5. Софи Шово (Франция) – 59,7 (3)

6. Жилонн Гигонна (Франция) – 1.03,1 (1)

7. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.07,0 (1)

8. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.12,4 (2)

9. Камиль Бене (Франция) – 1.13,7 (2)

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.14,7 (1)

11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1.18,8 (0)

12. Дарья Гембицкая (Польша) – 1.24,2 (0)

13. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.24,7 (1)

14. Анна Юппе (Австрия) – 1.26,2 (2)

15. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1.28,8 (1)

Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Анна Юппе
Фрида Доккен
Сара Скаттоло
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Швеции жен
Камиль Бене
Беатриче Трабукки
logoКаролине Эрдал
logoМарте Крoкстад Юхансен
Стефани Шерер
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
Синне Оврен
logoПола Боте
Амандин Менжен
logoсборная Финляндии жен
logoСофи Шово
logoРебекка Пасслер
Вольдия Гальмас Полен
Линда Цингерле
Лиза Мария Шпарк
Укалек Астри Слеттемарк
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Австрии жен
Марайке Браун
logoЮлия Кинк
logoсборная Чехии жен
результаты
logoМарит Ойгард
logoТереза Винкларкова
logoКубок IBU
Кристина Оберталер
logoЙоханна Скоттхайм
Энни Линд
logoАнна Вайдель
Эрика Янкя
logoМарлен Фихтнер
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Польши жен
Леа Ротшопф
Дарья Гембицка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев показал видео с тренировки Бьорндалена в Минске: «Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?»
3сегодня, 13:27Видео
Кубок IBU. Цобель победил в спринте, Баккен – 2-й, Шоммер – 3-й, Дале – 5-й, Кристиансен – 10-й
5сегодня, 11:45
Фийон-Майе о снятии Фуркада с выборов главы оргкомитета ОИ-2030: «Стыдно из-за этой политической борьбы»
2сегодня, 09:10
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
5сегодня, 06:07
Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
вчера, 07:22
Дмитрий Васильев: «Теоретически возможно, что Губерниев будет работать во главе ФЛГР, учитывая его неиссякаемую энергию, профессиональные связи и вовлеченность в проблемы спорта»
20вчера, 06:36
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: Кубок сильнейших пройдет в Раубичах в феврале, финал Кубка России – в Златоусте в марте
48вчера, 06:10
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
45вчера, 06:09
Йоханна Пуфф вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде
33 февраля, 20:28
МОК признал результаты выборов в Национальном олимпийском комитете Беларуси. Президентом НОК переизбран Виктор Лукашенко
43 февраля, 20:14
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
6вчера, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем