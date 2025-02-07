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Кубок IBU. Гальмас Полен, Боте, Юхансен, Менжин, Шово, Гигонна, Арнеклейв, Бене выступят в гонке преследования

Юхансен, Шово и Боте пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

6-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 15:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) 

2. Пола Боте (Франция) – 0,16

3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 0,36

4. Амандин Менжен (Франция) – 0,58

5. Софи Шово (Франция) – 1,00

6. Жилонн Гигонна (Франция) – 1,03

7. Леа Ротшопф (Австрия) – 1,07

8. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1,12

9. Камиль Бене (Франция) – 1,14

10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1,15

11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1,19

12. Дарья Гембицка (Польша) – 1,24

13. Фрида Доккен (Норвегия) – 1,25

14. Анна Юппе (Австрия) – 1,26

15. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1,29

16. Хлоя Левинс (США) – 1,31

17. Анна Вайдель (Германия) – 1,34

18. Леа Майер (Швейцария) – 1,38

19. Марлен Фихтнер (Германия) – 1,41...

21. Стефани Шерер (Германия) – 1,45

22. Линда Цингерле (Италия) – 1,45...

24. Юлия Кинк (Германия) – 1,48

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoМарлен Фихтнер
logoСофи Шово
Дарья Гембицка
logoсборная Франции жен
logoПола Боте
Вольдия Гальмас Полен
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Польши жен
Фрида Доккен
logoЮни Арнеклейв
результаты
logoсборная Италии жен
Кристина Оберталер
logoКаролине Эрдал
logoсборная Швейцарии жен
logoКубок IBU
Линда Цингерле
Лиза Мария Шпарк
logoЛеа Майер
logoЮлия Кинк
Камиль Бене
logoсборная Австрии жен
Амандин Менжен
Анна Юппе
Стефани Шерер
Хлоя Левинс
logoАнна Вайдель
logoМарте Крoкстад Юхансен
Леа Ротшопф
logoсборная Норвегии жен
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