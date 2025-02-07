Кубок IBU. Гальмас Полен, Боте, Юхансен, Менжин, Шово, Гигонна, Арнеклейв, Бене выступят в гонке преследования

Юхансен, Шово и Боте пробегут гонку преследования на Кубке IBU в Риднау.

Кубок IBU по биатлону-2024/25 6-й этап Риднау-валь-Риданна, Италия Женщины Гонка преследования Начало – 15:45 по московскому времени. Старт-лист 1. Вольдия Гальмас Полен (Франция) 2. Пола Боте (Франция) – 0,16 3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 0,36 4. Амандин Менжен (Франция) – 0,58 5. Софи Шово (Франция) – 1,00 6. Жилонн Гигонна (Франция) – 1,03 7. Леа Ротшопф (Австрия) – 1,07 8. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1,12 9. Камиль Бене (Франция) – 1,14 10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1,15 11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1,19 12. Дарья Гембицка (Польша) – 1,24 13. Фрида Доккен (Норвегия) – 1,25 14. Анна Юппе (Австрия) – 1,26 15. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1,29 16. Хлоя Левинс (США) – 1,31 17. Анна Вайдель (Германия) – 1,34 18. Леа Майер (Швейцария) – 1,38 19. Марлен Фихтнер (Германия) – 1,41... 21. Стефани Шерер (Германия) – 1,45 22. Линда Цингерле (Италия) – 1,45... 24. Юлия Кинк (Германия) – 1,48