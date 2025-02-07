Кубок IBU. Гальмас Полен, Боте, Юхансен, Менжин, Шово, Гигонна, Арнеклейв, Бене выступят в гонке преследования
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 15:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
2. Пола Боте (Франция) – 0,16
3. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 0,36
4. Амандин Менжен (Франция) – 0,58
5. Софи Шово (Франция) – 1,00
6. Жилонн Гигонна (Франция) – 1,03
7. Леа Ротшопф (Австрия) – 1,07
8. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1,12
9. Камиль Бене (Франция) – 1,14
10. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1,15
11. Кристина Оберталер (Австрия) – 1,19
12. Дарья Гембицка (Польша) – 1,24
13. Фрида Доккен (Норвегия) – 1,25
14. Анна Юппе (Австрия) – 1,26
15. Лиза Мария Шпарк (Германия) – 1,29
16. Хлоя Левинс (США) – 1,31
17. Анна Вайдель (Германия) – 1,34
18. Леа Майер (Швейцария) – 1,38
19. Марлен Фихтнер (Германия) – 1,41...
21. Стефани Шерер (Германия) – 1,45
22. Линда Цингерле (Италия) – 1,45...
24. Юлия Кинк (Германия) – 1,48
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