⚡ Чемпионат Европы. Женская сборная Германии победила в эстафете, Франция – 2-я, Италия – 3-я
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Женщины
Эстафета
1. Германия (Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) – 1:14.04,2 (0+9)
2. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна) – 22,3 (1+11)
3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шельцхорн, Линда Цингерле) – 41,4 (1+9)
4. Болгария (Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова) – 1.10,0 (0+6)
5. Австрия (Леа Ротшопф, Лиза Осль, Анна Юппе, Анна Андексер) – 1.14,7 (1+11)
6. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Анна Хедстрем, Эмма Нильссон, Анна-Карин Хейденберг) – 1.26,2 (1+10)
7. Норвегия (Юни Арнеклейв, Сири Скар, Каролине Эрдал, Марте Юхансен) – 1.35,1 (3+12)
8. Украина (Ирина Петренко, Алена Городна, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко) – 2.39,6 (1+17)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий