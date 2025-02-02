⚡ Чемпионат Европы. Женская сборная Германии победила в эстафете, Франция – 2-я, Италия – 3-я

Женская сборная Германии победила в эстафете на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025 Мартелл – валь Мартелло, Италия Женщины Эстафета 1. Германия (Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) – 1:14.04,2 (0+9) 2. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна) – 22,3 (1+11) 3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шельцхорн, Линда Цингерле) – 41,4 (1+9) 4. Болгария (Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова) – 1.10,0 (0+6) 5. Австрия (Леа Ротшопф, Лиза Осль, Анна Юппе, Анна Андексер) – 1.14,7 (1+11) 6. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Анна Хедстрем, Эмма Нильссон, Анна-Карин Хейденберг) – 1.26,2 (1+10) 7. Норвегия (Юни Арнеклейв, Сири Скар, Каролине Эрдал, Марте Юхансен) – 1.35,1 (3+12) 8. Украина (Ирина Петренко, Алена Городна, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко) – 2.39,6 (1+17)