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⚡ Чемпионат Европы. Женская сборная Германии победила в эстафете, Франция – 2-я, Италия – 3-я

Женская сборная Германии победила в эстафете на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Женщины

Эстафета

1. Германия (Стефани Шерер, Анна Вайдель, Марлен Фихтнер, Йоханна Пуфф) – 1:14.04,2 (0+9)

2. Франция (Камиль Бене, Софи Шово, Амандин Менжен, Жилонн Гигонна) – 22,3 (1+11)

3. Италия (Ребекка Пасслер, Илария Скаттоло, Биргит Шельцхорн, Линда Цингерле) – 41,4 (1+9)

4. Болгария (Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова) – 1.10,0 (0+6)

5. Австрия (Леа Ротшопф, Лиза Осль, Анна Юппе, Анна Андексер) – 1.14,7 (1+11)

6. Швеция (Йоханна Скоттхайм, Анна Хедстрем, Эмма Нильссон, Анна-Карин Хейденберг) – 1.26,2 (1+10)

7. Норвегия (Юни Арнеклейв, Сири Скар, Каролине Эрдал, Марте Юхансен) – 1.35,1 (3+12)

8. Украина (Ирина Петренко, Алена Городна, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко) – 2.39,6 (1+17)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Эмма Нильссон
Стефани Шерер
Леа Ротшопф
эстафета (жен)
logoчемпионат Европы
logoЖилонн Гигонна
Илария Скаттоло
Анна Хедстрем
logoЙоханна Пуфф
Анна Юппе
logoСофи Шово
Амандин Менжен
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoМарлен Фихтнер
logoРебекка Пасслер
результаты
logoАнна Андексер
logoсборная Украины жен
logoИрина Петренко (Варвинец)
logoАлена Городна
Камиль Бене
logoсборная Германии жен
logoАлександра Меркушина
logoсборная Франции жен
logoсборная Италии жен
Сири Скар
logoАнна Вайдель
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Австрии жен
Линда Цингерле
logoсборная Швеции жен
logoЙоханна Скоттхайм
logoКаролине Эрдал
logoКристина Дмитренко
logoАнна-Карин Хейденберг
logoЮни Арнеклейв
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