Томас Бах: «Большая честь для меня пригласить всех лучших спортсменов мира из зимних видов спорта на Олимпиаду-2026»

Томас Бах пригласил всех лучших спортсменов мира на Олимпиаду-2026.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Сегодня, за год до старта Игр, Международный олимпийский комитет направил приглашения национальным олимпийским комитетам.

«Большая честь для меня пригласить всех лучших спортсменов мира из зимних видов спорта в Италию, где пройдут Олимпийские игры 2026 года, чтобы воплотить девиз Игр – «Быстрее, выше, сильнее, вместе», – заявил глава Международного олимпийского комитета.