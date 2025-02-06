Призер чемпионата Европы Коломбо завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Серебряный призер чемпионата Европы-2021 французская биатлонистка Каролин Коломбо объявила о завершении карьеры.

Об этом 28-летняя спортсменка сообщила в соцсети.

«Настал момент закрыть драгоценную главу моей жизни и завершить биатлонную карьеру. Это решение обусловлено проблемами со здоровьем.

Вспоминая свои 58 стартов на Кубке мира, я испытываю огромное чувство благодарности. Больше всего меня впечатлили не только гонки или медали, но и незабываемые встречи. Каждая улыбка, которыми мы делились, поддержка и пережитые вместе моменты сделали меня той, кем я являюсь сегодня. Горжусь пройденным путем и теми взаимоотношениями, которые обрела за эти годы.

Я не прощаюсь с этими приключениями. Знаю, что это не прощание. Я навсегда сохраню эти воспоминания в своем сердце. Спасибо всем, кто стал частью этого путешествия. Ваша поддержка – моя величайшая победа», – написала Коломбо.

В 2023 году сообщалось, что биатлонистке диагностировали невропатию .

На чемпионате Европы-2021 Коломбо взяла серебро в сингл-миксте вместе с Эмильеном Клодом. Свой лучший результат на Кубке мира она показала в сезоне-2022/23 на этапе в Эстерсунде, когда заняла пятое место в масс-старте.