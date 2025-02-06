3

Призер чемпионата Европы Коломбо завершила карьеру из-за проблем со здоровьем

Серебряный призер чемпионата Европы-2021 французская биатлонистка Каролин Коломбо объявила о завершении карьеры.

Об этом 28-летняя спортсменка сообщила в соцсети.

«Настал момент закрыть драгоценную главу моей жизни и завершить биатлонную карьеру. Это решение обусловлено проблемами со здоровьем.

Вспоминая свои 58 стартов на Кубке мира, я испытываю огромное чувство благодарности. Больше всего меня впечатлили не только гонки или медали, но и незабываемые встречи. Каждая улыбка, которыми мы делились, поддержка и пережитые вместе моменты сделали меня той, кем я являюсь сегодня. Горжусь пройденным путем и теми взаимоотношениями, которые обрела за эти годы.

Я не прощаюсь с этими приключениями. Знаю, что это не прощание. Я навсегда сохраню эти воспоминания в своем сердце. Спасибо всем, кто стал частью этого путешествия. Ваша поддержка – моя величайшая победа», – написала Коломбо.

В 2023 году сообщалось, что биатлонистке диагностировали невропатию.

На чемпионате Европы-2021 Коломбо взяла серебро в сингл-миксте вместе с Эмильеном Клодом. Свой лучший результат на Кубке мира она показала в сезоне-2022/23 на этапе в Эстерсунде, когда заняла пятое место в масс-старте.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Каролин Коломбо
logoКаролин Коломбо
logoсборная Франции жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Каролин Коломбо диагностировали невропатию. Она пропустит первый этап Кубка мира
216 ноября 2023, 19:20
Blink. Тарьей Бо и Брезаз-Буше победили в состязаниях на скорострельность, Лагрейд – 9-й, Тандревольд – 11-я
34 августа 2023, 15:53
Фийон-Майе, Жаклен, Симон, Брезаз-Буше, Клод, Жанмонно вошли в состав сборной Франции на подготовку к сезону-2023/24
118 мая 2023, 05:26
Рекомендуем
Главные новости
Министр спорта Дегтярев и глава СБР Майгуров на встрече обсудили темы производства патронов для биатлона и отсутствия снега на трассах
4сегодня, 15:18
Томас Бах: «Большая честь для меня пригласить всех лучших спортсменов мира из зимних видов спорта на Олимпиаду-2026»
41сегодня, 13:55
Йоханнес Бо присоединился к сборной Норвегии на сборе в Лаваце перед ЧМ
2сегодня, 12:55
Виктория Метеля: «Я верю, что нас все-таки допустят до международных стартов. Очень хочу себя попробовать там, посмотреть, какая конкуренция»
9сегодня, 10:26
Виктория Метеля: «Я уже привыкла к скоростям, к пульсу, на котором стреляю, поэтому стала получаться стрельба. Отсюда и результат»
1сегодня, 10:19
Эрик Перро: «Быть четвертым на ЧМ – все равно что быть 80-м. Там либо золото, либо ничего»
4сегодня, 06:56
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
5сегодня, 05:55
Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
сегодня, 05:50
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Боте – 2-я, Юхансен – 3-я
16вчера, 14:31
Губерниев показал видео с тренировки Бьорндалена в Минске: «Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?»
3вчера, 13:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем