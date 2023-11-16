Каролин Коломбо диагностировали невропатию. Она пропустит первый этап Кубка мира

Французская биатлонистка Каролин Коломбо пропустит Кубок мира в Эстерсунде.

Ей диагностировали невропатию.

«Мне наконец поставили диагноз. Это невропатия, вызванная антибиотиками, которые я принимала в августе из-за инфекции мочевыводящих путей.

Из-за токсичности антибиотиков была поражена нервная система, и у меня возникло ощущение, будто в постели я сплю с муравейником. Из-за этого у меня было постоянное ощущение усталости.

Болезнь не является необратимой, так как она недостаточно глубоко затронула нервы. Но с другой стороны, восстановление может занять как две недели, так и год», – рассказала Коломбо.