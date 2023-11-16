Каролин Коломбо диагностировали невропатию. Она пропустит первый этап Кубка мира
Французская биатлонистка Каролин Коломбо пропустит Кубок мира в Эстерсунде.
Ей диагностировали невропатию.
«Мне наконец поставили диагноз. Это невропатия, вызванная антибиотиками, которые я принимала в августе из-за инфекции мочевыводящих путей.
Из-за токсичности антибиотиков была поражена нервная система, и у меня возникло ощущение, будто в постели я сплю с муравейником. Из-за этого у меня было постоянное ощущение усталости.
Болезнь не является необратимой, так как она недостаточно глубоко затронула нервы. Но с другой стороны, восстановление может занять как две недели, так и год», – рассказала Коломбо.
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