Каролин Коломбо диагностировали невропатию. Она пропустит первый этап Кубка мира

Теги сборная Франции жен Каролин Коломбо Эстерсунд Биатлон

Французская биатлонистка Каролин Коломбо пропустит Кубок мира в Эстерсунде.

Ей диагностировали невропатию. 

«Мне наконец поставили диагноз. Это невропатия, вызванная антибиотиками, которые я принимала в августе из-за инфекции мочевыводящих путей.

Из-за токсичности антибиотиков была поражена нервная система, и у меня возникло ощущение, будто в постели я сплю с муравейником. Из-за этого у меня было постоянное ощущение усталости. 

Болезнь не является необратимой, так как она недостаточно глубоко затронула нервы. Но с другой стороны, восстановление может занять как две недели, так и год», – рассказала Коломбо. 

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