Эрик Перро: «Быть четвертым на ЧМ – все равно что быть 80-м. Там либо золото, либо ничего»

Французский биатлонист Эрик Перро нацелен на золото чемпионата мира-2025.

«У меня всегда были одинаковые цели – начиная с первой гонки и до нынешнего момента.

Разница в том, что теперь у меня за плечами больше гонок, и я подхожу к чемпионату мира с другим настроем. Теперь у меня больше уверенности и стабильности. И все то же желание добиться успеха.

Мне кажется забавным, что на ЧМ все выглядит так же, как на Кубке мира, кроме медали. Мой внутренний настрой тоже отличается: весь сезон я борюсь за общий зачет, где стабильность приносит плоды. Но на чемпионатах мира у нас больше нет очков, получается – либо золото, либо ничего, даже если есть серебро и бронза, то я вижу это так. Быть четвертым – все равно что быть 80-м, это мало что меняет. Все или ничего.

Несмотря ни на что, мне все равно хочется двигаться вперед. В прошлом году я был четвертым (в спринте на ЧМ), это был хороший старт, я остался доволен. Даже в борьбе за золото или ничего я был доволен. Поэтому я, конечно, нацелен на золото в этом году, но не обязательно буду ужасно разочарован, если уеду с ЧМ без золотой медали. В своих личных амбициях я стремлюсь только к золоту, но моя глобальная цель – продолжать стабильно строить свою карьеру», – сказал Перро .