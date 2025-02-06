4

Эрик Перро: «Быть четвертым на ЧМ – все равно что быть 80-м. Там либо золото, либо ничего»

Французский биатлонист Эрик Перро нацелен на золото чемпионата мира-2025.

«У меня всегда были одинаковые цели – начиная с первой гонки и до нынешнего момента.

Разница в том, что теперь у меня за плечами больше гонок, и я подхожу к чемпионату мира с другим настроем. Теперь у меня больше уверенности и стабильности. И все то же желание добиться успеха.

Мне кажется забавным, что на ЧМ все выглядит так же, как на Кубке мира, кроме медали. Мой внутренний настрой  тоже отличается: весь сезон я борюсь за общий зачет, где стабильность приносит плоды. Но на чемпионатах мира у нас больше нет очков, получается – либо золото, либо ничего, даже если есть серебро и бронза, то я вижу это так. Быть четвертым – все равно что быть 80-м, это мало что меняет. Все или ничего.

Несмотря ни на что, мне все равно хочется двигаться вперед. В прошлом году я был четвертым (в спринте на ЧМ), это был хороший старт, я остался доволен. Даже в борьбе за золото или ничего я был доволен. Поэтому я, конечно, нацелен на золото в этом году, но не обязательно буду ужасно разочарован, если уеду с ЧМ без золотой медали. В своих личных амбициях я стремлюсь только к золоту, но моя глобальная цель – продолжать стабильно строить свою карьеру», – сказал Перро.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Nordic
logoЭрик Перро
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жанмонно, Перро, Жаклен, Симон, Ришар, Фийон-Майе, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на чемпионат мира в Ленцерхайде
429 января, 15:00
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Рекомендуем
Главные новости
Министр спорта Дегтярев и глава СБР Майгуров на встрече обсудили темы производства патронов для биатлона и отсутствия снега на трассах
4сегодня, 15:18
Томас Бах: «Большая честь для меня пригласить всех лучших спортсменов мира из зимних видов спорта на Олимпиаду-2026»
41сегодня, 13:55
Йоханнес Бо присоединился к сборной Норвегии на сборе в Лаваце перед ЧМ
2сегодня, 12:55
Виктория Метеля: «Я верю, что нас все-таки допустят до международных стартов. Очень хочу себя попробовать там, посмотреть, какая конкуренция»
9сегодня, 10:26
Виктория Метеля: «Я уже привыкла к скоростям, к пульсу, на котором стреляю, поэтому стала получаться стрельба. Отсюда и результат»
1сегодня, 10:19
Призер чемпионата Европы Коломбо завершила карьеру из-за проблем со здоровьем
3сегодня, 07:50
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
5сегодня, 05:55
Расписание шестого этапа Кубка IBU в Риднау
сегодня, 05:50
Кубок IBU. Гальмас Полен выиграла спринт, Боте – 2-я, Юхансен – 3-я
16вчера, 14:31
Губерниев показал видео с тренировки Бьорндалена в Минске: «Интересно, увидимся на биатлоне в Раубичах? Поговорим?»
3вчера, 13:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем