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Чемпионат Европы по биатлону. Бендика выиграла гонку преследования, Хейденберг – 2-я, Цингерле – 3-я, Пуфф – 9-я, Лиен – 15-я

Байба Бендика из Латвии выиграла гонку преследования на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Женщины

Гонка преследования

1. Байба Бендика (Латвия) – 33.54,4 (3)

2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 15,6 (4)

3. Линда Цингерле (Италия) – 19,2 (2)

4. Туули Томингас (Эстония) – 27,6 (2)

5. Софи Шово (Франция) – 27,8 (4)

6. Жилонн Гигонна (Франция) – 35,6 (2)

7. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 41,1 (2)

8. Биргит Шельцхорн (Италия) – 41,8 (1)

9. Йоханна Пуфф (Германия) – 48,8 (0)

10. Сири Скар (Норвегия) – 57,5 (2)

11. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.02,2 (2)

12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.16,3 (3)

13. Амандин Менжен (Франция) – 1.17,3 (3)

14. Илария Скаттоло (Италия) – 1.20,4 (4)

15. Ида Лиен (Норвегия) – 1.23,8 (4)

16. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.33,1 (6)

17. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.50,6 (2)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoБайба Бендика
logoСофи Шово
logoЖилонн Гигонна
logoЙоханна Пуфф
logoРебекка Пасслер
logoАлександра Меркушина
logoТуули Томингас
Анна Юппе
logoсборная Латвии жен
logoсборная Франции жен
logoАнна-Карин Хейденберг
Сири Скар
Амандин Менжен
Камиль Бене
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoсборная Украины жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Австрии жен
logoсборная Швеции жен
Линда Цингерле
Илария Скаттоло
logoсборная Эстонии жен
logoчемпионат Европы
результаты
гонка преследования (жен)
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