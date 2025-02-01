Чемпионат Европы по биатлону. Бендика выиграла гонку преследования, Хейденберг – 2-я, Цингерле – 3-я, Пуфф – 9-я, Лиен – 15-я
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Женщины
Гонка преследования
1. Байба Бендика (Латвия) – 33.54,4 (3)
2. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 15,6 (4)
3. Линда Цингерле (Италия) – 19,2 (2)
4. Туули Томингас (Эстония) – 27,6 (2)
5. Софи Шово (Франция) – 27,8 (4)
6. Жилонн Гигонна (Франция) – 35,6 (2)
7. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 41,1 (2)
8. Биргит Шельцхорн (Италия) – 41,8 (1)
9. Йоханна Пуфф (Германия) – 48,8 (0)
10. Сири Скар (Норвегия) – 57,5 (2)
11. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.02,2 (2)
12. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 1.16,3 (3)
13. Амандин Менжен (Франция) – 1.17,3 (3)
14. Илария Скаттоло (Италия) – 1.20,4 (4)
15. Ида Лиен (Норвегия) – 1.23,8 (4)
16. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.33,1 (6)
17. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.50,6 (2)
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