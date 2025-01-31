Чемпионат Европы по биатлону. Хейденберг победила в спринте, Менжен – 2-я, Бендика – 3-я
Шведка Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на чемпионате Европы по биатлону.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Женщины
Спринт
1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 21.43,1 (0)
2. Амандин Менжен (Франция) – 49,3 (1)
3. Байба Бендика (Латвия) – 49,4 (2)
4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 50,9 (0)
5. Софи Шово (Франция) – 54,9 (2)
6. Сири Скар (Норвегия) – 55,5 (1)
7. Йоханна Пуфф (Германия) – 58,4 (0)
8. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.07,5 (2)
9. Жилонн Гигонна (Франция) – 1.13,0 (1)
10. Камиль Бене (Франция) – 1.14,4 (2)
11. Линда Цингерле (Италия) – 0.16,8 (0)
12. Александра Меркушина (Украина) – 1.19,4 (0)
13. Илария Скаттоло (Италия) – 1.20,6 (1)
14. Анна Юппе (Австрия) – 1.22,7 (2)
15. Туули Томингас (Эстония) – 1.29,5 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем