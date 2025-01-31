16

Чемпионат Европы по биатлону. Хейденберг победила в спринте, Менжен – 2-я, Бендика – 3-я

Шведка Анна-Карин Хейденберг выиграла спринт на чемпионате Европы по биатлону.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Женщины

Спринт

1. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 21.43,1 (0)

2. Амандин Менжен (Франция) – 49,3 (1)

3. Байба Бендика (Латвия) – 49,4 (2)

4. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 50,9 (0)

5. Софи Шово (Франция) – 54,9 (2)

6. Сири Скар (Норвегия) – 55,5 (1)

7. Йоханна Пуфф (Германия) – 58,4 (0)

8. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.07,5 (2)

9. Жилонн Гигонна (Франция) – 1.13,0 (1)

10. Камиль Бене (Франция) – 1.14,4 (2)

11. Линда Цингерле (Италия) – 0.16,8 (0)

12. Александра Меркушина (Украина) – 1.19,4 (0)

13. Илария Скаттоло (Италия) – 1.20,6 (1)

14. Анна Юппе (Австрия) – 1.22,7 (2)

15. Туули Томингас (Эстония) – 1.29,5 (3)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Энни Линд
Анна Юппе
logoАнна-Карин Хейденберг
результаты
logoРебекка Пасслер
logoсборная Польши жен
logoЮлия Кинк
logoГру Рандбю
logoчемпионат Европы
logoАнна Вайдель
Леони Жаннье
logoЭмили Калкенберг
logoсборная Италии жен
Сири Скар
Марион Визенсартер (Дайгентеш)
logoЙоханна Пуфф
Камиль Бене
Илария Скаттоло
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoМоника Хойниш-Старенга
logoсборная Швеции жен
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Франции жен
logoсборная Украины жен
logoМарлен Фихтнер
Линда Цингерле
logoКаролине Эрдал
logoАлександра Меркушина
logoСофи Шово
спринт (жен)
logoИда Лиен
logoсборная Латвии жен
logoЖилонн Гигонна
logoТереза Винкларкова
logoсборная Норвегии жен
logoАнастасия Меркушина
Вольдия Гальмас Полен
Амандин Менжен
logoАлина Стремоус
logoСара Андерссон
Стефани Шерер
logoсборная Молдовы жен
logoсборная Чехии жен
logoБайба Бендика
logoЙоханна Скоттхайм
logoсборная Австрии жен
logoТуули Томингас
logoсборная Эстонии жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Европы. Эстафета. Кристиансен и Фрей побегут за Норвегию, Реес и Цобель – за Германию, Ломбардо и Брутье – за Францию
вчера, 21:08
Чемпионат Европы. Эстафета. Шово и Менжен выступят за Францию, Фихтнер и Пуфф – за Германию, Скоттхайм и Хейденберг – за Швецию, Арнеклейв и Юхансен – за Норвегию
вчера, 20:59
Браунхофер о победе на чемпионате Европы: «Победить норвежцев... Безумие! Когда соперники стали промахиваться, я воспользовался шансом»
2вчера, 16:47
Байба Бендика: «После трудного начала сезона я наконец-то в конкурентоспособной форме. Это вселяет надежду перед чемпионатом мира»
вчера, 16:38
Чемпионат Европы по биатлону. Браунхофер выиграл гонку преследования, Фрей – 2-й, Аспенес – 3-й, Баккен – 4-й, Кристиансен – 13-й
12вчера, 13:20
Чемпионат Европы по биатлону. Бендика выиграла гонку преследования, Хейденберг – 2-я, Цингерле – 3-я, Пуфф – 9-я, Лиен – 15-я
9вчера, 11:11
Каплину чаще всех среди биатлонистов проверяли на допинг в 2024 году
21вчера, 07:13
Дмитрий Васильев: «Фейсал ибн Хусейн – оптимальный кандидат на пост главы МОК. Он нейтрален, стоит между Западом и Россией, что выгодно для нашей страны»
32вчера, 07:00
Иван Черезов: «К Тихонову отношусь с уважением. Могу сказать ему большое спасибо, что помнит!»
831 января, 15:21
Чемпионат Европы по биатлону. Баккен выиграл золото в спринте, Кристиансен – 2-й, Мюльбахер – 3-й
1331 января, 14:42
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
631 января, 06:10
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Рекомендуем