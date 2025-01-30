Тарьей Бо – на слова Самуэльссона о квоте норвежцев: «Мы могли бы выставить 12 человек. Если он предлагает сокращение, то состав шведов можно уменьшить до двух»
Тарьей Бо ответил на слова Себастьяна Самуэльссона о расширенной квоте норвежцев.
Шведский биатлонист Самуэльссон ранее назвал странным тот факт, что Норвегию в гонках чемпионата мира могут представлять по шесть спортсменов.
«Если ты достаточно хорошо, то сможешь участвовать. Мы могли бы выставить, вероятно, 10-12 норвежцев, но ему приходится иметь дело лишь с шестью.
Если он собирается предложить [сокращение], то мы могли бы уменьшить состав шведов до двух, а норвежцев тогда до пяти», – сказал трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира из Норвегии Тарьей Бо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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