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Вирер, Джакомель, Хофер, Каррара вошли в состав сборной Италии на чемпионат мира в Ленцерхайде

Назван состав сборной Италии по биатлону на чемпионат мира в Ленцерхайде.

Соревнования пройдут с 12 по 23 февраля.

Сборная Италии

Мужчины

Томмазо Джакомель

Лукас Хофер

Дидье Бьона

Элия Дзени

Даниэле Каппеллари

Женщины

Доротея Вирер

Самуэла Комола

Ханна Аухенталлер

Мартина Трабукки

Микела Каррара

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
logoДаниэле Каппеллари
logoДидье Бьона
logoМартина Трабукки
logoТоммазо Джакомель
logoДоротея Вирер
logoсборная Италии по биатлону
logoХанна Аухенталлер
logoСамуэла Комола
Элия Дзени
logoМикела Каррара
logoЛукас Хофер
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