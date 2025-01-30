Вирер, Джакомель, Хофер, Каррара вошли в состав сборной Италии на чемпионат мира в Ленцерхайде
Назван состав сборной Италии по биатлону на чемпионат мира в Ленцерхайде.
Соревнования пройдут с 12 по 23 февраля.
Сборная Италии
Мужчины
Томмазо Джакомель
Лукас Хофер
Дидье Бьона
Элия Дзени
Даниэле Каппеллари
Женщины
Доротея Вирер
Самуэла Комола
Ханна Аухенталлер
Мартина Трабукки
Микела Каррара
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: FISI
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