Йоханнес Бо пропускает сбор команды Норвегии перед чемпионатом мира

Йоханнес Бо пропускает сбор норвежской команды перед чемпионатом мира .

Пятикратный олимпийский чемпион принял решение готовиться к турниру дома, в то время как сборная Норвегии оправилась в Италию.

«Он успешно делал так несколько раз. Мы знаем, что общение с семьей дает ему заряд энергии», – прокомментировал менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 23 февраля в в Ленцерхайде (Швейцария).

Ранее Йоханнес Бо сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона.