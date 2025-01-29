Йоханнес Бо пропускает сбор команды Норвегии перед чемпионатом мира
Йоханнес Бо пропускает сбор норвежской команды перед чемпионатом мира .
Пятикратный олимпийский чемпион принял решение готовиться к турниру дома, в то время как сборная Норвегии оправилась в Италию.
«Он успешно делал так несколько раз. Мы знаем, что общение с семьей дает ему заряд энергии», – прокомментировал менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 23 февраля в в Ленцерхайде (Швейцария).
Ранее Йоханнес Бо сообщил, что завершит карьеру после окончания сезона.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Nordicmag
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