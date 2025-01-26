Михаил Колосков: «У нас пока запрета на фтор нет, все команды пользуются старыми порошками. Бесфторовые порошки мы только сейчас начали тестировать»

В сборной России по биатлону продолжают пользоваться лыжными мазями со фтором.

Об этом рассказал главный сервисмен биатлонной команды Михаил Колосков.

Использование фторсодержащих средств для подготовки лыж запрещено на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) с сезона-2023/24.

– У нас сейчас пока запрета на фтор нет, все команды пользуются всеми старыми порошками. Пока у нас все пользуются порошками с маленьким или большим фтором. Бесфторовые порошки мы только сейчас начали тестировать. Мы отобрали 20 пар тестовых лыж, которые не нюхали фтора. Именно на них пробуем бесфторовые порошки, которые выпускаются на наших фабриках.

– А как возвращаться на международную арену, если в Европе за это будет мгновенная дисквалификация?

– У нас технологии бесфторовых мазей есть, потихоньку всем фирмам лыжных мазей дали задание, чтобы занимались бесфторовыми порошками. В Демине мы сделали один тест, который сравнивал иностранные бренды и наши. Пока не выданы результаты, но думаю, что будет нормально.

– А если здесь и сейчас нужно будет быстро перестроиться на бесфторовые мази?

– Мы ко всему можем перестроиться в любое время. Нет проблем. Если выйдем на международные соревнования, то будем готовы к любым испытаниям, – сказал Колосков.