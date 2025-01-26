Бабиков об уходе братьев Бо: «Я не верю в подводные камни. Какие бы там ни были слюни на финише – у нас тоже было много людей со слюнями»
Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо, которые многократно побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.
«Можно сколько угодно говорить про конспирологию. Как бы то ни было, я их очень уважаю. Какие бы там ни были слюни на финише… У нас тоже было много людей со слюнями на финише. Они в любом случае великие спортсмены. Когда они захотят завязать, это вообще не мое дело.
Я не верю в подводные камни в данной ситуации. Наверное, они, даже завязав, смогут сделать для биатлона больше, чем некоторые спортсмены, продолжая бегать. У меня к ним только уважение», – сказал российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Бабиков.
Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?
Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы
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