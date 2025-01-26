  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Бабиков об уходе братьев Бо: «Я не верю в подводные камни. Какие бы там ни были слюни на финише – у нас тоже было много людей со слюнями»
19

Бабиков об уходе братьев Бо: «Я не верю в подводные камни. Какие бы там ни были слюни на финише – у нас тоже было много людей со слюнями»

Антон Бабиков назвал братьев Бо великими спортсменами.

Ранее норвежцы Йоханнес и Тарьей Бо, которые многократно побеждали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, объявили о завершении карьеры в конце текущего сезона.

«Можно сколько угодно говорить про конспирологию. Как бы то ни было, я их очень уважаю. Какие бы там ни были слюни на финише… У нас тоже было много людей со слюнями на финише. Они в любом случае великие спортсмены. Когда они захотят завязать, это вообще не мое дело.

Я не верю в подводные камни в данной ситуации. Наверное, они, даже завязав, смогут сделать для биатлона больше, чем некоторые спортсмены, продолжая бегать. У меня к ним только уважение», – сказал российский биатлонист, чемпион мира в эстафете Бабиков.

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?

Тарьей Бо уходит вслед за братом: объявил об этом в слезах после победы

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoТарьей Бо
logoсборная Норвегии
logoАнтон Бабиков
logoЙоханнес Бо
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Коновалов о Спартакиаде: «Сначала не верил, что у меня получается, но уже начинаю верить»
316 февраля 2024, 14:07
Кубок мира. Общий зачет. Фийон-Майе победил, Лагрейд опередил Самуэльссона и занял 2-е место, Логинов – 17-й
8220 марта 2022, 15:15
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Баккен победил, Фийон-Майе – 2-й, Латыпов – 27-й
820 марта 2022, 14:51
Рекомендуем
Главные новости
Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле
3сегодня, 09:50
Ванесса Фойгт пропустит остаток сезона из-за последствий респираторной инфекции
5сегодня, 09:30
Пройс, Гротиан, Наврат, Штрелов, Таннхаймер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на чемпионат мира в Ленцерхайде
17сегодня, 09:17
У Мишлон случился приступ тахикардии в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
15сегодня, 06:32
Поршнев о недопуске россиян: «Я считаю, что уровень наших биатлонистов не просел. У нас здесь свой Кубок мира»
15сегодня, 06:27
Александр Тихонов: «Сегодня ни одна страна на земном шаре не живет так, как Беларусь. В чем она превосходит Россию? Да во всем»
148сегодня, 05:12
Бабиков, Латыпов, Серохвостов, Логинов, Казакевич, Метеля, Сливко вошли в состав сборной России на Кубок сильнейших спортсменов в Раубичах
56вчера, 08:36
Губерниев о шансах россиянок на Кубке мира: «Не только Метеля может замахнуться на что-то серьезное. Та же Наташа Шевченко не намного ее старшей»
32вчера, 08:18
Майгуров о возможном переносе Кубка сильнейших из Раубичей: «Ситуация 50 на 50. Решение будет ориентировочно 2-3 февраля»
1326 января, 20:36
Сестры Оберг, Самуэльссон и Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на чемпионат мира в Ленцерхайде
2326 января, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я, Норвегия – 4-я
523 января, 16:12
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко вышла на 2-е место, Резцова – 3-я
1326 января, 12:45
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:55
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
325 января, 15:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Пройс – 2-я, Симон – 3-я
25 января, 13:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Лагрейд вышел в лидеры, Йоханнес Бо – 2-й, Ульдал – 3-й
24 января, 15:42
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
23 января, 16:08
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
621 января, 06:09
Рекомендуем