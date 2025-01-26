Александр Бектуганов: «Я из последних сил бежал и старался догнать Усова. Еще чуть‑чуть, и мы бы его «съели» обязательно»

Александр Бектуганов высказался о своей бронзе на этапе Кубка России по биатлону.

Сегодня в Демино проходил большой масс-старт. Даниил Усов одержал победу, второе место занял Евгений Сидоров (+2,1 секунды), третье – Бектуганов (+4,3), четвертое – Эдуард Латыпов (+15,3).

«У меня не было плана. Я из последних сил бежал и старался догнать Даниила. Было тяжело психологически, потому что были большие просадки в лыжах. Я боялся, что просто по лыжам не вывезу.

Получилось потерпеть за Женей Сидоровым спуск и отработать до самого финиша. Почти «съели» Даниила, еще бы чуть‑чуть, и мы бы его «съели» обязательно. Очень за него рад, так как у него не задалось начало сезона. За себя и за Женю тоже рад, что все получилось», – сказал Бектуганов.