Светлана Слепцова: «Тарьей Бо звал меня бегать за Норвегию. Ухаживал за мной, но не более того – дружеские теплые отношения»

Светлана Слепцова рассказала о дружбе с норвежцем Тарьеем Бо.

«В интернете нас «поженили». На самом деле, если без шуток – да, он ухаживал за мной, даже какое-то время звал меня в Норвегию, бегать за Норвегию. Но дальше дружеских отношений ничего не было. Кроме поцелуйчика на «Гонке чемпионов» (в 2011 году – Спортс’‘).

Он ухаживал за мной, но не более того. Это были дружеские отношения, теплые, искренние. Я могла бы жить сейчас в Норвегии, но живу в Ханты-Мансийске, ха-ха.

На «Гонке чемпионов» я выиграла масс-старт. Когда подошла [к Тарьею] – в этот момент он меня и поцеловал. После этого бурные обсуждения были, что мы пара, что я собираюсь уезжать в Норвегию. Даже руководство СБР меня спрашивало, правда ли это. Я говорю: ну нет, конечно», – сказала олимпийская чемпионка в эфире Okko.

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