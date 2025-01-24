Слепцова – Тарьею Бо: «У нас были классные вечеринки в Осло. Спасибо за твою карьеру. Лучший для меня»

Светлана Слепцова обратилась к Тарьею Бо, заявившему о скором завершении карьеры.

36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бо сегодня выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце. После гонки он объявил об уходе из спорта по окончании сезона.

«Тарьей, у нас были классные вечеринки в Осло 😊

Спасибо за твою карьеру 🧡

Лучший для меня 😊» – написала олимпийская чемпионка Слепцова в сторис, опубликовав совместное фото.

Тарьей – трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. В сезоне-2010/11 он становился обладателем Большого хрустального глобуса.

Тарьей Бо: «Слепцова навсегда останется моей любимой русской биатлонисткой»