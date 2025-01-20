Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
Опубликовано расписание ЧР и пятого этапа Кубка России по биатлону в Демино.
Соревнования пройдут с 23 по 26 января.
Демино
Расписание трансляций
23 января, четверг
Индивидуальная гонка, мужчины
11:00
Индивидуальная гонка, женщины
14:00
5-й этап
25 января, суббота
Спринт, мужчины
10:00
Спринт, женщины
13:50
26 января, воскресенье
Большой масс-старт, мужчины
11:30
Большой масс-старт, женщины
14:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2024/25: «Гонка чемпионов» прошла в Рязани в январе, финал Кубка России – в Златоусте в марте
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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