Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Ханна Оберг проиграла 23 секунды, у Симон – лучшая скорость стрельбы
Кубок мира по биатлону-2024/25
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Масс-старт
Лыжный ход
1. Анамария Лампич (Словения) – 28.57,5
2. Ханна Оберг (Швеция) – 22,8
3. Лу Жанмонно (Франция) – 32,9
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 35,2
5. Франциска Пройс (Германия) – 45,0
6. Осеан Мишлон (Франция) – 47,5
7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,9
8. Доротея Вирер (Италия) – 51,1
9. Селина Гротиан (Германия) – 53,4
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,5
11. Жанна Ришар (Франция) – 57,7...
17. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,5
Скорострельность
1. Жюлия Симон (Франция) – 1.27,5 (7)
2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.29,6 (1)
3-4. Доротея Вирер (Италия) – 1.31,0 (1)
3-4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.31,0 (2)
5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,3 (3)
6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.36,9 (3)
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.37,4 (3)
8. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.41,7 (1)
9. Франциска Пройс (Германия) – 1.42,2 (1)...
20. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50,4 (0)...
23. Жанна Ришар (Франция) – 1.51,9 (0)
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