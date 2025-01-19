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  • Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Ханна Оберг проиграла 23 секунды, у Симон – лучшая скорость стрельбы
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Кубок мира. Масс-старт. Лампич была быстрейшей на лыжне, Ханна Оберг проиграла 23 секунды, у Симон – лучшая скорость стрельбы

Анамария Лампич показала лучший ход в масс-старте на этапе Кубка мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Масс-старт

Лыжный ход

1. Анамария Лампич (Словения) – 28.57,5

2. Ханна Оберг (Швеция) – 22,8

3. Лу Жанмонно (Франция) – 32,9

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 35,2

5. Франциска Пройс (Германия) – 45,0

6. Осеан Мишлон (Франция) – 47,5

7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 48,9

8. Доротея Вирер (Италия) – 51,1

9. Селина Гротиан (Германия) – 53,4

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 53,5

11. Жанна Ришар (Франция) – 57,7...

17. Жюлия Симон (Франция) – 1.26,5

Скорострельность

1. Жюлия Симон (Франция) – 1.27,5 (7)

2. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.29,6 (1)

3-4. Доротея Вирер (Италия) – 1.31,0 (1)

3-4. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.31,0 (2)

5. Ханна Оберг (Швеция) – 1.31,3 (3)

6. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 1.36,9 (3)

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.37,4 (3)

8. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.41,7 (1)

9. Франциска Пройс (Германия) – 1.42,2 (1)...

20. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.50,4 (0)...

23. Жанна Ришар (Франция) – 1.51,9 (0)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
масс-старт (жен)
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logoХанна Оберг
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