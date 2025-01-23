Карим Халили: «Тяжелый день, не смог до конца доработать на огневом рубеже. Претензий к себе много»

Карим Халили рассказал, что ему было тяжело во время индивидуальной гонки.

Биатлонист выиграл гонку в рамках чемпионата России в Демино. Он допустил один промах.

«Мне было настолько тяжело с разминки, понял, что без нулей можно даже не выходить на старт. Спасибо Евгению Шилову, который меня протащил больше половины дистанции. Так бы я просто не доехал.

В гонке было не такое простое скольжение. Начал спокойнее, думал, что это не мне тяжело, а такие условия. Но когда услышал проигрыш, понял, что дело во мне.

Тяжелый день. К сожалению, не смог до конца доработать на огневом рубеже. Стрельба была контролируема, но один промах увел. Претензий к себе много? Конечно», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».