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❄️ Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко и Плицев выиграли лыжные спринты, Дюжева и Блинов – 2-е

Наталия Шевченко выиграла лыжную 100-метровку в прологе на этапе Кубка России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

5-й этап

Демино

Пролог

Лыжный спринт, 100 м

Женщины

1. Наталия Шевченко

2. Кира Дюжева

3. Полина Плюснина

4. Валерия Каюмова

Мужчины

1. Виктор Плицев

2. Никита Блинов

3. Андрей Вьюхин

4. Кирилл Стрельцов

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Вадим Истамгулов
Денис Иродов
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoсборная России жен
результаты
logoКубок России
Андрей Вьюхин
Кристина Павлушина
Кира Дюжева
Никита Блинов
logoАлександр Поварницын
Полина Плюснина
logoИрина Казакевич
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России
logoКирилл Стрельцов
Алина Кудисова
Евгений Сидоров
Виктор Плицев
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