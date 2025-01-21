❄️ Кубок России. Пролог. Наталия Шевченко и Плицев выиграли лыжные спринты, Дюжева и Блинов – 2-е
Наталия Шевченко выиграла лыжную 100-метровку в прологе на этапе Кубка России.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
5-й этап
Демино
Пролог
Лыжный спринт, 100 м
Женщины
1. Наталия Шевченко
2. Кира Дюжева
3. Полина Плюснина
4. Валерия Каюмова
Мужчины
1. Виктор Плицев
2. Никита Блинов
3. Андрей Вьюхин
4. Кирилл Стрельцов
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России и чемпионата России по биатлону в Демино
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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