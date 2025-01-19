Уле Эйнар Бьорндален: «У Йоханнеса Бо есть дар, которым обладают немногие. Пройдет много времени, прежде чем мы увидим подобного биатлониста»

Уле Эйнар Бьорндален оценил решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Накануне пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Когда я услышал это, я был сильно удивлен. Я был удивлен, что об этом объявлено сейчас. Но ему всегда нравилось самому решать, что он хочет делать. Йоханнесу было тяжело путешествовать в течение нескольких лет, и сейчас он, вероятно, испытывает большое облегчение.

Я могу сказать о нем только хорошее. Он чрезвычайно умный спортсмен и очень зрелый человек. Когда он попал в сборную, он казался на 5-6 лет старше своего возраста.

Он очень талантлив, и у него есть дар, которым обладают немногие. Ему нужно очень мало тренировок, ему достаточно подумать о них, чтобы прийти в форму. Пройдет много времени, прежде чем мы увидим подобного биатлониста», – сказал Бьорндален .

Какие рекорды Йоханнес Бо еще успевает побить до ухода, а какие – уже нет?