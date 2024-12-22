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Кубок IBU. Сингл-микст. Фрей и Йохансон побегут за Норвегию, Реес и Шерер – за Германию, Гарсия и Бене – за Францию

22 декабря на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе пройдет сингл-микст.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

Сингл-микст 

Начало – 15:45 по московскому времени. 

Старт-лист 

1. Исак Фрей – Марте Йохансон (Норвегия) 

2. Роман Реес – Стефани Шерер (Германия) 

3. Матье Гарсия – Камиль Бене (Франция) 

4. Виктор Берглунд – Николина Линдквист (Швеция) 

5. Патрик Браунхофер – Ребекка Пасслер (Италия) 

6. Лукас Хаслингер – Кристина Оберталер (Австрия)

7. Руслан Ткаленко – Ксения Приходько (Украина) 

8. Сильвано Демармелс – Ирене Кадуриш (Швейцария) 

9. Давид Элиаш – Илона Плехачова (Чехия) 

10. Артту Хейккинен – Эрика Янкя (Финляндия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Исак Фрей
logoсборная Швеции жен
результаты
logoсборная Чехии жен
logoсборная Швеции
logoсборная Финляндии
logoПатрик Браунхофер
Давид Элиаш
Ирене Кадуриш
logoсборная Чехии
logoсборная Швейцарии жен
Кристина Оберталер
logoсборная Италии жен
Артту Хейккинен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Австрии
Лукас Хаслингер
logoРуслан Ткаленко
logoсборная Финляндии жен
Николина Линдквист
Стефани Шерер
Илона Плехачова
logoсборная Франции жен
logoРоман Реес
logoсборная Швейцарии
logoсборная Норвегии
Матье Гарсия
logoсборная Германии жен
logoРебекка Пасслер
logoсборная Франции
сингл-микст
logoсборная Австрии жен
Камиль Бене
Эрика Янкя
logoКубок IBU
Виктор Берглунд
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная Германии
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