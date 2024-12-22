Кубок IBU. Сингл-микст. Фрей и Йохансон побегут за Норвегию, Реес и Шерер – за Германию, Гарсия и Бене – за Францию
22 декабря на Кубке IBU по биатлону в Обертиллиахе пройдет сингл-микст.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
3-й этап
Обертиллиах, Австрия
Сингл-микст
Начало – 15:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Исак Фрей – Марте Йохансон (Норвегия)
2. Роман Реес – Стефани Шерер (Германия)
3. Матье Гарсия – Камиль Бене (Франция)
4. Виктор Берглунд – Николина Линдквист (Швеция)
5. Патрик Браунхофер – Ребекка Пасслер (Италия)
6. Лукас Хаслингер – Кристина Оберталер (Австрия)
7. Руслан Ткаленко – Ксения Приходько (Украина)
8. Сильвано Демармелс – Ирене Кадуриш (Швейцария)
9. Давид Элиаш – Илона Плехачова (Чехия)
10. Артту Хейккинен – Эрика Янкя (Финляндия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем