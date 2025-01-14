Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Фрей, Баккен, Аспенес, Ломбардо, Паульсен выйдут на старт
Кубок IBU по биатлону-2024/25
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины
Короткая индивидуальная гонка
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Николо Гиродо (Италия)
2. Томас Каукенас (Литва)
4. Йони Пюкяляйнен (Финляндия)
7. Гаэтан Патурель (Франция)
10. Исак Фрей (Норвегия)
13. Сиверт Баккен (Норвегия)
14. Корнел Пукьяну (Румыния)
16. Сверре Аспенес (Норвегия)
18. Жак Жеффери (Франция)
23. Оскар Ломбардо (Франция)
24. Николо Бетемпс (Италия)
25. Артем Тищенко (Украина)
26. Якуб Штвртецки (Чехия)
28. Оскар Ольссон (Швеция)
31. Никола Романин (Италия)
32. Олли Хииденсало (Финляндия)
34. Марко Барале (Италия)
37. Ветле Паульсен (Норвегия)
40. Тео Гиро-Пуайо (Франция)
41. Эдгар Жени (Франция)
48. Туомас Харьюла (Финляндия)
60. Йорген Сетер (Норвегия)
65. Реми Брутье (Франция)
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