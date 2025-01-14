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Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Фрей, Баккен, Аспенес, Ломбардо, Паульсен выйдут на старт

Фрей и Баккен пробегут короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины 

Короткая индивидуальная гонка

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Николо Гиродо (Италия)

2. Томас Каукенас (Литва)

4. Йони Пюкяляйнен (Финляндия)

7. Гаэтан Патурель (Франция)

10. Исак Фрей (Норвегия)

13. Сиверт Баккен (Норвегия)

14. Корнел Пукьяну (Румыния)

16. Сверре Аспенес (Норвегия)

18. Жак Жеффери (Франция)

23. Оскар Ломбардо (Франция)

24. Николо Бетемпс (Италия)

25. Артем Тищенко (Украина)

26. Якуб Штвртецки (Чехия)

28. Оскар Ольссон (Швеция)

31. Никола Романин (Италия)

32. Олли Хииденсало (Финляндия)

34. Марко Барале (Италия)

37. Ветле Паульсен (Норвегия)

40. Тео Гиро-Пуайо (Франция)

41. Эдгар Жени (Франция)

48. Туомас Харьюла (Финляндия)

60. Йорген Сетер (Норвегия)

65. Реми Брутье (Франция) 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Исак Фрей
Николо Бетемпс
logoСиверт Гутторм Баккен
Тео Гиро-Пуайо
Жак Жеффери
logoсборная Литвы
logoТомас Каукенас
logoАртем Тищенко
logoсборная Франции
результаты
logoсборная Румынии
Оскар Ольссон
Оскар Ломбардо
Сверре Дален Аспенес
logoКубок IBU
Ветле Паульсен
logoОлли Хииденсало
logoсборная Норвегии
Гаэтан Патурель
Йони Мустонен
logoМарко Барале
Туомас Харьюла
logoсборная Финляндии
Йорген Сетер
logoЯкуб Штвртецки
Корнел Пукьяну
индивидуальная гонка
logoсборная Швеции
Реми Брутье
Никола Романин
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